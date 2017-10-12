Скворцова: будущие водители должны проходить курсы первой помощи

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Умение оказывать первую помощь до приезда скорой должно быть универсальным знанием, все будущие водители, сдающие на права, должны уметь это делать, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в онлайн-шоу в сети "Одноклассники", которое состоялось в рамках федеральной недели здоровья.

Федеральная неделя здоровья проходит по инициативе Минздрава в социальной сети "Одноклассники" с 9 по 15 октября.

"Все, кто получает права водительские… обязаны проходить курсы по оказанию первой помощи", - сказала она.

Скворцова также уточнила, что около 70% погибших в ДТП не дожидаются скорой помощи.

Министр также отметила, что для уроков ОБЖ в средних школах сотрудники Министерства здравоохранения написали специальные пособия по оказанию первой медицинской помощи.