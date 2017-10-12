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Госдума планирует внести в закон об охоте поправку о бесконтактной притравке

Общество
12 октября, 22:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что закон об ответственном обращении с животными может быть принят в ближайшие месяцы

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МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума планирует в ближайшее время внести в закон об охоте поправку о введении бесконтактной притравки животных. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" спикер палаты Вячеслав Володин.

"Необходимо вводить бесконтактную притравку, и мы в ближайшее время внесем поправку в закон об охоте, чтобы не дожидаться принятия большого закона об охране животных, о защите животных", - сказал он.

На прошлой неделе депутат от Ставропольского края и сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева сообщила, что Госдума может в ближайшие месяцы принять закон об ответственном обращении с животными, который запретит в том числе и притравочные станции.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. В последнее время отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе.

Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству РФ. Планировалось, что эта инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня, затем называлась дата 21 июня.

Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными. В частности, планируется ввести несколько новых статей в КоАП.

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Персоны
Тимофеева, Ольга Викторовна Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович
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