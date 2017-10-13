В Сирии российские военные доставили гуманитарную помощь беженцам из Эр-Растана

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ДАМАСК, 13 октября. /ТАСС/. Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон доставили партию гуманитарной помощи беженцам из города Эр-Растан, который находится под контролем так называемой умеренной оппозиции. Об этом в пятницу сообщил представитель центра Алексей Сергеев.
"В этот раз мы привезли беженцам около 400 продуктовых наборов. В каждом из них мука, сахар, рис, мясные консервы", - сказал он.
Российский гуманитарный конвой прибыл в город Кербат Эш-Шабат в провинции Риф Дамаск. Здесь скопилось примерно полторы тысячи беженцев, большая часть - из Эр-Растана.
По данным российских врачей, которые развернули для беженцев мобильный медицинский пункт, в Эр-Растане свирепствуют кишечные инфекции, а у большинства местных жителей за время блокады обострились хронические заболевания на фоне полного отсутствия медицинской помощи.
"Обращаются с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, с различными воспалительными заболеваниями, расстройствами желудочно-кишечного тракта. Помощь амбулаторную оказываем в полном объёме, осматриваем в оборудованном медпункте", - уточнил врач медицинского отделения Центра Роман Рассадников.