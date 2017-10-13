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Опрос: в Бразилии снижается количество последователей католицизма

Общество
13 октября, 7:03 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 13, октября. /ТАСС

По данным исследования, за 77 лет в стране значительно выросла доля протестантов, достигнув 32%

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 октября. /ТАСС/. Католицизм остается самой массовой конфессией в Бразилии, однако доля тех, кто ее исповедует, постепенно снижается. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического центра Datafolha, которые опубликовала газета Folha di São Paulo.

Согласно исследованию, в настоящий момент по меньшей мере 52% бразильцев относят себя к католикам. В 1940 году последователями этой конфессии себя называли 95% жителей крупнейшей южноамериканской страны. Зато доля протестантов значительно выросла: 77 лет назад речь шла о 2,6% населения Бразилии, а сейчас - о 32%.

Если говорить об атеистах или агностиках, их число также увеличилось. В 1940 году только 0,8% бразильцев заявили, что не исповедуют ни одной религии. Сейчас таких - 14%.

В опросе, который проводился 27-28 сентября, приняли участие 2772 человека в 194 городах Бразилии. Его погрешность составляет 2%.

Исследование была реализовано центром Datafolha за несколько дней до важнейшего религиозного праздника Бразилии - Дня святой Богоматери из Апаресиды, которую католики считают покровительницей крупнейшей южноамериканской страны. Он отмечается ежегодно 12 октября. В этом году торжества стали особенно масштабными, потому что исполнилось 300 лет с момента обнаружения самой святыни - статуи Богоматери из Апаресиды. Сейчас эта небольшая фигурка хранится в храме, построенном в штате Сан-Паулу, и к ней обращаются за помощью больные и страждущие.

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