Отраслевые центры компетенций создадут на базе колледжей в Приморье и Приамурье

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Отраслевые центры компетенций по подготовке специалистов в нефте- и газохимии, а также в сельском хозяйстве создадут на базе колледжей в Приморском крае и Амурской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке.

"Планируется создать такие центры в Приморском крае, во Владивостоке и Уссурийске, где будут обучать компетенциям, востребованным в нефте- и газохимии, химических технологиях под новые проекты "Сибура" и "Газпром-переработки", а также в Амурской области, где востребованы специалисты в сельском хозяйстве. Центры компетенций создаются на базе колледжей, которые улучшат качество подготовки, добавят методической литературы и повысят уровень преподавателей", - уточнили в пресс-службе.

По информации АРЧК, каждый колледж будет иметь свою узконаправленную специализацию, что, в свою очередь, даст наиболее углубленные знания отрасли и профессии. При этом центр будет функционировать в связке с работодателем.

"Поэтому центры будут открываться при действенной заинтересованности работодателя", - пояснили в пресс-службе АРЧК.

Там также отметили, что обновленный перечень центров компетенции по территориям и специальностям войдет в новую программу подготовки кадров, которая разрабатывается правительством РФ совместно с АРЧК на Дальнем Востоке по поручению президента. Все эти программы будут ориентированы на начало следующего учебного года.

Ранее пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока сообщала, что АРЧК сформировало предложения по созданию восьми отраслевых центров, основная миссия которых - подготовка востребованных специалистов высокого качества, внедрение стандартов WorldSkills и подготовка мастеров- наставников по стандартам союза "Молодые профессионалы" (союз WorldSkills - прим. ТАСС).