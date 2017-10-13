Отраслевые центры компетенций создадут на базе колледжей в Приморье и Приамурье

Пермские ученые создали "калькулятор болезней"В стране 13 октября, 9:30
Главный тренер сборной Нидерландов Адвокат заявил, что покинет команду в ноябреСпорт 13 октября, 9:01
С кем туристы в Индии делают селфиОбщество 13 октября, 9:00
Эрдоган: у Турции нет проблем с приобретением С-400Международная панорама 13 октября, 8:38
Запасы углеводородов месторождения "Роснефти" на Хатанге составляют 81 млн тЭкономика и бизнес 13 октября, 8:31
Захарова прокомментировала заявление CNN о вмешательстве РФ в дела США через Pokemon GoПолитика 13 октября, 8:27
В Госдуму внесли законопроект о продаже лекарств в интернетеЭкономика и бизнес 13 октября, 7:49
Более 150 тыс. бразильцев посетили мессу в честь 300-летия статуи Богоматери из АпаресидыОбщество 13 октября, 7:14
Пассажиры севшего на мель в ХМАО теплохода доставлены в поселок БерезовоПроисшествия 13 октября, 6:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Отраслевые центры компетенций по подготовке специалистов в нефте- и газохимии, а также в сельском хозяйстве создадут на базе колледжей в Приморском крае и Амурской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала (АРЧК) на Дальнем Востоке.
"Планируется создать такие центры в Приморском крае, во Владивостоке и Уссурийске, где будут обучать компетенциям, востребованным в нефте- и газохимии, химических технологиях под новые проекты "Сибура" и "Газпром-переработки", а также в Амурской области, где востребованы специалисты в сельском хозяйстве. Центры компетенций создаются на базе колледжей, которые улучшат качество подготовки, добавят методической литературы и повысят уровень преподавателей", - уточнили в пресс-службе.
По информации АРЧК, каждый колледж будет иметь свою узконаправленную специализацию, что, в свою очередь, даст наиболее углубленные знания отрасли и профессии. При этом центр будет функционировать в связке с работодателем.
"Поэтому центры будут открываться при действенной заинтересованности работодателя", - пояснили в пресс-службе АРЧК.
Там также отметили, что обновленный перечень центров компетенции по территориям и специальностям войдет в новую программу подготовки кадров, которая разрабатывается правительством РФ совместно с АРЧК на Дальнем Востоке по поручению президента. Все эти программы будут ориентированы на начало следующего учебного года.
Ранее пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока сообщала, что АРЧК сформировало предложения по созданию восьми отраслевых центров, основная миссия которых - подготовка востребованных специалистов высокого качества, внедрение стандартов WorldSkills и подготовка мастеров- наставников по стандартам союза "Молодые профессионалы" (союз WorldSkills - прим. ТАСС).