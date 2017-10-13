Семь российских моряков на арестованном в ОАЭ судне просят помочь им вернуться домой

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ВЛАДИВОСТОК, 13 октября. /ТАСС/. Семь моряков из Приморья на судне Crystal East под флагом РФ, арестованном в порту Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ) из-за долгов судовладельца перед Газпромбанком на сумму около $15 млн, обратились профсоюз с просьбой помочь вернуть паспорта и добраться до дома, сообщил в пятницу ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российской профсоюз моряков Николай Суханов.
"Судно было арестовано по исковому заявлению Газпромбанка, которому судовладелец, компания "Находка Портбункер", задолжал около $15 млн, по этому иску было арестовано имущество компании, в том числе и судно Crystal East. Оно стоит в порту с июля, на борту находятся семь моряков из Приморья, которые просят помощи в возвращении документов и репатриации на родину", - сказал собеседник агентства.
По его словам, личные документы, в том числе и паспорта моряков, забрали, когда судно было арестовано. Согласно заявлению моряков, которое есть в распоряжении ТАСС, судно арестовали 27 июля, а паспорта находятся в полиции Объединенных Арабских Эмиратов. В заявлении говорится, что из-за ареста были перебои с доставкой на борт продуктов, воды и топлива, в сентябре судно несколько дней было обесточено.
Суханов отметил, что поставки продуктов и топлива сейчас удалось наладить, также морякам погасили почти весь долг по зарплате. Единственное, чего сейчас хотят члены экипажа и их родственники, это вернуться домой. По словам собеседника агентства, профсоюз направил в консульство РФ в Дубае письмо с просьбой вмешаться в ситуацию, помочь людям вернуть документы и отправиться в Россию.