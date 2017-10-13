Роспотребнадзор предупредил о риске заражения чумой на Сейшелах

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупреждает о риске распространения чумы из Мадагаскара на Сейшельском архипелаге. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.
"Министерство здравоохранения Республики Сейшельские острова 3 октября текущего года официально обратилось к аккредитованным в стране авиакомпаниям и турагентствам с просьбой предупредить своих клиентов о нежелательности поездок на Мадагаскар из-за продолжающейся там вспышки чумы", - говорится в сообщении российского ведомства.
В Роспотребнадзоре также отметили, что меры контроля за состоянием здоровья пассажиров проводятся в аэропортах на Сейшельских островов. "Дополнительно к этим мерам в стране закрыты школы до тех пор, пока не будет точно установлено, что среди преподавателей не было контактов с лицами, заболевшими чумой", - уточнила пресс-служба Роспотребнадзора.
Министерство здравоохранения Сейшельских островов 10 октября подтвердило факт заболевания чумой трех человек. "Ранее (в конце сентября с. г.) тренер спортивной команды Сейшельских островов умер в столичном госпитале Мадагаскара во время проведения в г. Антананариву регионального чемпионата по баскетболу", - уточнили в Роспотребнадзоре. Остальные члены команды находятся под наблюдением врачей.
"В связи с наличием туристического потока на Сейшельские острова Роспотребнадзор просит российских граждан учитывать данную информацию при планировании поездок", - сообщили в Роспотребнадзоре.