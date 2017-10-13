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Обновленный Московский Кавказский клуб займется развитием "куначеского" туризма

Общество
13 октября, 14:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Люди смогут приезжать на Кавказ и жить там в семьях, а потом принимать семьи с Кавказа, сказал Шамиль Джафаров

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Развитие туризма на Северном Кавказе станет одним из приоритетных направлений работы обновленного Московского Кавказского клуба, речь идет в том числе о возрождении традиций куначества, сообщил в пятницу журналистам председатель клуба Шамиль Джафаров.

"Мы хотим развить такую форму развития туризма, как куначество (обычай, состоящий в обязательствах взаимного гостиприимства - прим. ТАСС), то есть привозить людей из центральных регионов России и размещать их в семьях на Северном Кавказе, чтобы они посмотрели жизнь, быт, культуру изнутри... Такой опыт есть у Министерства по делам Северного Кавказа. Мы как раз хотим взять так называемое направление "серебряных волонтеров", то есть пожилых людей - они могут приезжать на Кавказ, размещаться, жить и потом принимать у себя семьи из Северного Кавказа", - сказал Джафаров на пресс-конференции в ТАСС.

Московский кавказский клуб был создан в 2015 году по инициативе Центра современной кавказской политики. Это общественно-консультативная площадка, которая объединяет экспертов, готовых дать оценку событиям в сфере развития гражданского общества и социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа и поддержать перспективные проекты по ключевым направлениям.

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