Обновленный Московский Кавказский клуб займется развитием "куначеского" туризма

Как российский "Ворчун" Эрдогана с НАТО поссорилМеждународная панорама 13 октября, 15:35
"Матч ТВ" ведет переговоры о трансляции жеребьевки ЧМ-2018Спорт 13 октября, 15:25
Генпродюсер Первого канала: переговоры с ФИФА о правах на показ ЧМ-2018 не продвинулисьСпорт 13 октября, 15:23
Тарпищев: Шарапова не будет фаворитом "ВТБ Кубка Кремля"Спорт 13 октября, 15:11
Дождливая погода сохранится в Москве на выходныхОбщество 13 октября, 15:05
Исполком FIDE потребовал от Илюмжинова больше не участвовать в выборах главы организацииСпорт 13 октября, 15:02
Первые тестовые матчи на стадионе ЧМ-2018 в Калининграде пройдут веснойСпорт 13 октября, 14:58
CMA CGM открывает внутренний терминал в ЛиванеТранспорт 13 октября, 14:55
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речиПолитика 13 октября, 14:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Развитие туризма на Северном Кавказе станет одним из приоритетных направлений работы обновленного Московского Кавказского клуба, речь идет в том числе о возрождении традиций куначества, сообщил в пятницу журналистам председатель клуба Шамиль Джафаров.
"Мы хотим развить такую форму развития туризма, как куначество (обычай, состоящий в обязательствах взаимного гостиприимства - прим. ТАСС), то есть привозить людей из центральных регионов России и размещать их в семьях на Северном Кавказе, чтобы они посмотрели жизнь, быт, культуру изнутри... Такой опыт есть у Министерства по делам Северного Кавказа. Мы как раз хотим взять так называемое направление "серебряных волонтеров", то есть пожилых людей - они могут приезжать на Кавказ, размещаться, жить и потом принимать у себя семьи из Северного Кавказа", - сказал Джафаров на пресс-конференции в ТАСС.
Московский кавказский клуб был создан в 2015 году по инициативе Центра современной кавказской политики. Это общественно-консультативная площадка, которая объединяет экспертов, готовых дать оценку событиям в сфере развития гражданского общества и социально-экономического развития регионов Северо-Кавказского федерального округа и поддержать перспективные проекты по ключевым направлениям.