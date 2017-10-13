Дождливая погода сохранится в Москве на выходных

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Интенсивность осадков в Москве снизится в выходные, однако небольшие дожди все же сохранятся, сообщили ТАСС в пятницу в Гидрометцентре России.

"В Москве погода будет определяться циклоном. Циклон будет перемещаться завтра по северу центрального Федерального округа. Днем уже Москва будет находиться в тыловой части этого циклона. <…> Интенсивность дождя завтра днем будет немного меньше уже, чем ночью", - прокомментировали в Гидрометцентре изменения в интенсивности осадков в Москве в ближайшие сутки.

Температура воздуха в столице в течение ближайших суток составит 6-8 градусов, в Подмосковье - 4-9 градусов.

К воскресенью в Москве ожидается рост атмосферного давления и небольшое похолодание до 5-7 градусов. В области температура воздуха составит 3-8 градусов тепла.

Порывы ветра в Москве в субботу будут достигать 12-17 м \с, но уже в воскресенье он стихнет до 5-10 м\с. Направление ветра сменится к воскресенью с западного на северо-западный.