Росздравнадзор за год выявил 54 факта незаконной продажи препаратов для абортов

Мутко: сборная России по футболу хотела бы сыграть с аргентинцами в МосквеСпорт 13 октября, 19:56
США внесли в санкционный список КСИР ИранаМеждународная панорама 13 октября, 19:48
Будогосский сообщил, что ничего не знает об уходе Егорова из департамента судейства РФССпорт 13 октября, 19:42
"Вавилон-Берлин": самый русский немецкий сериалКультура 13 октября, 19:40
Хартли заменит Гасли в команде "Торо Россо" на Гран-при СШАСпорт 13 октября, 19:29
Гознак прокомментировал претензии к изображению Сахалина на новых купюрах в 2000 рублейЭкономика и бизнес 13 октября, 19:01
Трамп хочет создать механизмы автоматического возврата санкций против ИранаМеждународная панорама 13 октября, 18:52
Кириенко и Пападимитриу оценили готовность Олимпийского парка Сочи к Фестивалю молодежиОбщество 13 октября, 18:49
Файфман: Первый канал планирует транслировать Олимпийские игры 2018 года в большом объемеСпорт 13 октября, 18:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор с ноября 2016 года выявил 54 факта незаконной продажи лекарственных препаратов, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.
"В ноябре 2016 года было проведено видеоселекторное совещание с участием представителей территориальных органов Росздравнадзора, органов управления здравоохранения субъектов РФ, оптовых организаций и аптечных сетей, где было обращено внимание на усиление контроля за отпуском лекарственных препаратов данной группы. Всего за этот период Росздравнадзором в отношении аптечных организаций было проведено 81 контрольное мероприятие, в ходе которых зафиксированы факты реализации указанных препаратов некоторыми учреждениями. По результатам проверок составлено 54 протокола об административном правонарушении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки были назначены административные штрафы на сумму 415 тыс. рублей. В ведомстве пояснили, что проверка была проведена "в связи с многочисленными обращениями граждан о продаже, в том числе дистанционным способом, лекарственных препаратов "Мифепристон" и "Мизопростол", предназначенных для медикаментозного прерывания беременности (абортов) только в специализированных медицинских акушерско-гинекологических организациях под наблюдением врача".
Кроме того, Росздравнадзор ежемесячно проводит анализ сайтов на предмет реализации лекарственных препаратов "Мифепристон" и "Мизопростол". "Вся информация по выявлению подобных сайтов направляется для принятия мер реагирования в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, Роскомнадзор и ГУ МВД России", - уточняется на сайте ведомства.