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Росздравнадзор за год выявил 54 факта незаконной продажи препаратов для абортов

Общество
13 октября, 19:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Нарушителей оштрафовали на общую сумму 415 тыс. рублей

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор с ноября 2016 года выявил 54 факта незаконной продажи лекарственных препаратов, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"В ноябре 2016 года было проведено видеоселекторное совещание с участием представителей территориальных органов Росздравнадзора, органов управления здравоохранения субъектов РФ, оптовых организаций и аптечных сетей, где было обращено внимание на усиление контроля за отпуском лекарственных препаратов данной группы. Всего за этот период Росздравнадзором в отношении аптечных организаций было проведено 81 контрольное мероприятие, в ходе которых зафиксированы факты реализации указанных препаратов некоторыми учреждениями. По результатам проверок составлено 54 протокола об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки были назначены административные штрафы на сумму 415 тыс. рублей. В ведомстве пояснили, что проверка была проведена "в связи с многочисленными обращениями граждан о продаже, в том числе дистанционным способом, лекарственных препаратов "Мифепристон" и "Мизопростол", предназначенных для медикаментозного прерывания беременности (абортов) только в специализированных медицинских акушерско-гинекологических организациях под наблюдением врача".

Кроме того, Росздравнадзор ежемесячно проводит анализ сайтов на предмет реализации лекарственных препаратов "Мифепристон" и "Мизопростол". "Вся информация по выявлению подобных сайтов направляется для принятия мер реагирования в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России, Роскомнадзор и ГУ МВД России", - уточняется на сайте ведомства.

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