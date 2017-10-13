В Ленинградской области пройдут международные учения по ликвидации крупномасштабного ДТП

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Международные учения по ликвидации крупномасштабного ДТП пройдут 17 октября в Ленинградской области, сообщили в пятницу ТАСС в пресс- службе регионального главка МЧС РФ.
"17 октября в районе Сайменского канала пройдут совместные российско-финские учения на тему "Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, связанной с крупным дорожно-транспортным происшествием и аварией на акватории". По замыслу учений, в крупное ДТП попадут сразу пять автомобилей, среди которых полный туристов автобус и получивший пробоину бензовоз. Сразу после аварии на дороге, засмотревшийся на происходящее капитан судна на воде не справится с управлением и столкнется с причалом", - сказали в ведомстве.
В учениях будут задействованы пожарно-спасательные подразделения России и Финляндии, вертолеты санитарной авиации и МЧС РФ, бригады полиции и скорой помощи, представители местной администрации. Основная цель учений - отработка взаимодействия и обмена информацией между силами и средствами двух стран.