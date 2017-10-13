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Титул "фотограф года" в конкурсе The Golden Turtle получил норвежец Эрленднд Хааберг

Общество
13 октября, 22:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Генеральный продюсер фестиваля Надежда Макова отметила, что Хаабергу удалось "ухватить момент" и запечатлеть на фото "невероятно красивую дикую природу"

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Норвежец Эрленднд Хааберг получил титул "фотограф года" по версии Международного конкурса фотографий, живописи и дизайна The Golden Turtle за снимки "Детеныши песца", "Заяц на закате", "Снежная потасовка" и "Бдительность". Имена призеров и победителей конкурса были названы в пятницу в рамках церемонии открытия XI Международного фестиваля дикой природы "Золотая черепаха" в Москве.

"Когда еще на пробе печати мы смотрели работы, я увидела, и говорю Андрею (президенту фестиваля "Золотая черепаха" Андрею Сухинину): "Ну это же рисунок, акварель! Это не может быть фотографией!" Это симбиоз потрясающего мастерства ухватывания момента и невероятно красивой дикой природы", - поделилась впечатлениями от снимка "Бдительность" Эрленднда Хааберга генеральный продюсер фестиваля Надежда Макова.

Победителями стали снимки 48 авторов из более чем 20 стран в 16 номинациях в категориях фото, живопись, дизайн. Все их работы будут выставлены в рамках фестиваля "Золотая черепаха". По словам Маковой, важной составляющей выставки являются визуальная красота и смысловое наполнение каждой работы.

Так именно сочетание красоты и глубокого смысла принесло победу в специальной номинации журнала "Кот Шредингера" снимку индийца Ака Картика "Зов отца". Автор запечатлел самца редчайшей бомбейской ночной лягушки рядом с кладкой икры. В 2016 году ученые сделали сенсационное открытие, связанное с особенностями размножения этого вида. По мнению представителей "Кота Шредингера", снимок- победитель способен побуждать зрителя заниматься наукой и отражает тесную взаимосвязь науки и творчества.

XI Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве 13 октября в Экспоцентре на Красной Пресне. С 14 октября по 5 ноября жители столицы смогут виртуально посетить заповедные места России при помощи VR-кинотеатра в формате 360 градусов или поучаствовать в виртуальном сафари по Кении вместе с Николаем Дроздовым. В рамках фестиваля также состоится серия показов документальных фильмов, будет организован интерактивный квест по выставке фотографий Международного конкурса The Golden Turtle, развлекательно-образовательная программа и "Дни науки". С 10 по 19 ноября площадкой фестиваля станет выставочное пространство ArtPlay в Санкт-Петербурге.

Фестиваль является одним из крупнейших в мире подобных мероприятий по количеству стран-участниц и одной из самых посещаемых экспозиций в России. В фестивале участвуют более 130 стран, 10 тыс. авторов и 100 тыс. работ. Традиционно средства, собранные во время проведения фестиваля, передаются на лечение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями.

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