Президентский полк завершит сезон развода пеших и конных караулов в Кремле

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заключительная в этом сезоне, 36-я церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка пройдет на Соборной площади Московского Кремля. Военнослужащие выступят перед зрителями последний раз в этом году, после чего уйдут на "зимние каникулы" до весны 2018 года.

В церемониальном разводе принимают участие подразделения Федеральной службы охраны (ФСО) России - Рота специального караула, Кавалерийский почетный эскорт Президентского полка и Президентский оркестр. "Современная церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка утверждена осенью 2004 года. Новый церемониал воссоздан с учетом вековых воинских традиций, он объединил в себе самые красивые элементы воинских ритуалов, включая демонстрацию строевых приемов с оружием, "конную карусель" и музыкальное сопровождение духовым оркестром", - отметил в беседе с ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Александр Рясков.

Особенности сезона

"В программе церемонии развода в 2017 году сохранились все основные элементы, ставшие традиционными", - сказал он. Так, в основу классической части выступления положены динамичные перестроения военнослужащих и выполнение ими специальных строевых приемов с оружием. "Важную роль играет слаженность, четкость и отточенность каждого движения при выполнении всех элементов программы", - заметил Рясков.

Представитель ФСО отметил, что "каждый год военнослужащие стараются удивлять зрителей новыми элементами", которые добавляются в церемонию. Например, в этом сезоне в сценарий выступления военнослужащих Роты специального караула были включены построение в фигуру "диагональ" с выполнением специальных приемов с оружием - элемент, когда военнослужащие образуют три коридора и поочередно перекрещивают карабины над головой. Еще один новый элемент предусматривает выполнение военнослужащими специальных строевых приемов с оружием в колонне с визуальным эффектом домино. "Появление новых приемов с оружием и использование визуального эффекта позволило усилить яркость и красочность выступления", - считают в ФСО.

Неизменной визитной карточкой кремлевцев остается строевой шаг. "Пеший караул на три четверти состоит из военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в Роте специального караула с декабря 2016 года. В составе пешего караула и знаменной группы принимают участие военнослужащие, призванные из разных регионов страны. Наиболее сложные специальные строевые приемы с оружием выполняют военнослужащие, проходящие военную службу по контракту", - сообщил Рясков.

В программу выступления Кавалерийского почетного эскорта включены построения "конная карусель", "восьмерка", "мельница", "свеча", "цепочка", демонстрация приемов со штатным холодным оружием. Музыкальное сопровождение церемонии обеспечивает Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля. "Во время завершения церемонии военнослужащие караулов осуществляют движение к местам несения службы под марш, написанный дирижером Президентского оркестра, заслуженным артистом России, полковником Евгением Никитиным", - уточнил Рясков.

По данным ФСО, во время сезона развода караулов каждую субботу на Соборной площади собираются тысячи зрителей. В нынешнем году Президентский полк провел несколько выездных выступлений в Туле, Орле, Южно-Сахалинске, Ярославле. Весной 2018 планируется начать 14-й сезон развода караулов в Московском Кремле.