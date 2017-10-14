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Российские бизнесмены помогли в реконструкции Центра онкологии Киргизии

Общество
14 октября, 7:42 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 14, октября. /ТАСС

Президент республики выразил надежду на то, что со временем киргизские предприниматели также начнут участвовать в благотворительных акциях

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БИШКЕК, 14 октября. /ТАСС/. Реконструкция республиканского Центра онкологии Киргизии проводилась в том числе на пожертвования российских предпринимателей. Об этом заявил в субботу в Бишкеке во время церемонии открытия модернизированного лечебного заведения президент страны Алмазбек Атамбаев.

"Помощь в этом нам оказали российские бизнесмены", - сказал он. По его словам, он надеется, что со временем ситуация изменится и киргизские предприниматели также начнут участвовать в благотворительных акциях. Тем более, что подобные прецеденты уже имеются. "Только один из аппаратов (для онкологического центра - прим. ТАСС) обошелся в $4 млн", - напомнил Атамбаев.

Глава киргизского государства признался, что из-за ограниченных возможностей бюджета страны иногда он вынужден вкладывать собственные средства в президентский фонд, из которого выделяются деньги на различные благотворительные цели.

"Я благодарен коллективу онкоцентра, который работал на оборудовании, купленном 24 года назад", - продолжил Атамбаев. Однако теперь у медиков появилось "самое современное оборудование". "И теперь мы сможем помогать большему количеству людей", - уверен он.

По словам президента, он дал поручение Госстрою до середины сентября следующего года возвести новый семиэтажный комплекс на территории центра онкологии. "И хотя завтра состоятся выборы и будет избран новый президент, я все равно проверю", - предупредил Атамбаев.

Центр онкологии Киргизии был построен по инициативе профессора Алексея Саенко 58 лет назад.

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Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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