Российские бизнесмены помогли в реконструкции Центра онкологии Киргизии

Кабмин утвердил список мер по внесению изменений в спортивное законодательствоСпорт 14 октября, 8:07
Глава ВТБ опроверг утверждения о планах финансировать проект компании Трампа в МосквеЭкономика и бизнес 14 октября, 7:32
"Колорадо" победил "Анахайм" в матче НХЛ, Задоров забросил первую шайбу за три сезонаСпорт 14 октября, 7:16
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 36Происшествия 14 октября, 6:28
NBC: связанные с Манафортом компании получали кредиты у имеющих отношение к Дерипаске фирмМеждународная панорама 14 октября, 6:24
Гол Овечкина и две передачи Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Нью-Джерси" в НХЛСпорт 14 октября, 5:16
Дебютная шайба Панарина за "Коламбус" принесла победу клубу в матче НХЛ с "Рейнджерс"Спорт 14 октября, 4:50
Telegraph: британские власти обвинили Иран в кибератаке на парламент ВеликобританииМеждународная панорама 14 октября, 4:31
Будущее сделки по иранскому атому оказалось под вопросом после заявлений ТрампаМеждународная панорама 14 октября, 3:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БИШКЕК, 14 октября. /ТАСС/. Реконструкция республиканского Центра онкологии Киргизии проводилась в том числе на пожертвования российских предпринимателей. Об этом заявил в субботу в Бишкеке во время церемонии открытия модернизированного лечебного заведения президент страны Алмазбек Атамбаев.
"Помощь в этом нам оказали российские бизнесмены", - сказал он. По его словам, он надеется, что со временем ситуация изменится и киргизские предприниматели также начнут участвовать в благотворительных акциях. Тем более, что подобные прецеденты уже имеются. "Только один из аппаратов (для онкологического центра - прим. ТАСС) обошелся в $4 млн", - напомнил Атамбаев.
Глава киргизского государства признался, что из-за ограниченных возможностей бюджета страны иногда он вынужден вкладывать собственные средства в президентский фонд, из которого выделяются деньги на различные благотворительные цели.
"Я благодарен коллективу онкоцентра, который работал на оборудовании, купленном 24 года назад", - продолжил Атамбаев. Однако теперь у медиков появилось "самое современное оборудование". "И теперь мы сможем помогать большему количеству людей", - уверен он.
По словам президента, он дал поручение Госстрою до середины сентября следующего года возвести новый семиэтажный комплекс на территории центра онкологии. "И хотя завтра состоятся выборы и будет избран новый президент, я все равно проверю", - предупредил Атамбаев.
Центр онкологии Киргизии был построен по инициативе профессора Алексея Саенко 58 лет назад.