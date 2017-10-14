Ученый: родным языком владеет только 10-20% юных жителей столицы Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 октября. /ТАСС/. Опрос первоклассников осетинской национальности в столице Северной Осетии Владикавказе показал, что уровень владения родным языком среди них всего 10-20%, при этом в сельской местности он несколько выше. Об этом сообщил в интервью ТАСС завкафедрой ЮНЕСКО по поликультурному и полилингвальному образованию Северо-Осетинского государственного педагогического института, советник главы Северной Осетии по вопросам национально-культурного развития Тамерлан Камболов.

"Социологические исследования, которые я проводил на протяжении последних пяти лет, показывают, что, к сожалению, ситуация пока продолжает ухудшаться. Сегодня в столице Северной Осетии Владикавказе, где проживает более половины осетинского населения, опрос первоклассников осетинской национальности показывает, что уровень владения родным языком достигает всего 10-20%. То есть каждый восьмой-девятый ребенок из десяти детей осетинской национальности не владеет родным языком", - сказал он.

Ненамного лучше ситуация и в районных центрах, где доля не владеющих родным языком осетинских детей составляет от 40% до 60%, но в сельской местности зона функционирования осетинского языка ограничивается бытовой сферой, сказал Камболов. При этом в республике работает только одна национальная школа.

"Ситуация, конечно, удручающая. Осетинский язык, как и большинство языков народов Северного Кавказа и в целом России, включен в раздел уязвимых языков Атласа языков ЮНЕСКО. Естественно, такое ограниченное поле функционирования не дает никаких гарантий на его дальнейшее выживание и сохранение, если не будет развернута система полилингвального и поликультурного образования, о которой мы говорили", - отметил Тамболов.

Ранее глава Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов предложил возродить традицию полилингвального образования в начальной школе, когда все предметы ученики в национальных республиках изучают сразу на двух языках - на русском и на родном. Такой проект в экспериментальном виде действовал до 2014 года в Северной Осетии.

По словам Камболова, в настоящее время в республике созданы линейки учебников для владеющих и не владеющих осетинским языком детей, также разработан весь учебно- методический комплект для полилингвального образования, подготовлены специалисты, готовые работать по такой системе.