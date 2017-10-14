На Кубе 16 спасателей прошли обучение на курсах МЧС России

ГАВАНА, 14 октября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Трехнедельные курсы МЧС России по повышению квалификации спасателей завершились в субботу в кубинской столице. В них приняли участие 16 специалистов чрезвычайных служб из разных провинций Кубы, а также из Венесуэлы, Сальвадора и Гаити.

На торжественной церемонии закрытия курсов присутствовали высокопоставленные сотрудники министерства внутренних дел Кубы и российские дипломаты.

Курсы проходили под патронажем Международной организации гражданской обороны. По их окончании слушателям были вручены сертификаты международного образца.

Благородная миссия

"Нет более благородной миссии, чем спасать людей. Ваша работа помогает объединять мир и всегда будет востребована. Уверен, что все вы смогли многому научиться и усовершенствовать свои умения и навыки", - обратился к слушателям курсов посол России на Кубе Михаил Камынин.

Обучение проходило на базе созданного несколько лет назад Российско-кубинского центра подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля. В первый раз подобные курсы были проведены в Гаване в прошлом году. Помимо Кубы, в них приняли участие представители таких стран, как Антигуа и Барбуда, Боливия, Гаити, Гватемала, Доминика, Коста-Рика и Никарагуа.

"В Карибском регионе с каждым годом становятся все более частыми стихийные бедствия, вызванные изменением климата. Это требует постоянного улучшения профессиональной подготовки спасателей. Именно поэтому такие курсы абсолютно необходимы", - отметил один из курсантов, спасатель из Сальвадора Бальтасар Солано Флорес.

Упор на практику

"Основной целью курсов было поделиться опытом со спасателями из Кубы и других стран Латинской Америки. Упор в ходе обучения был сделан на практические занятия. Мы изучали такие темы, как оказание первой помощи в чрезвычайных ситуациях, спасение с высоты, из замкнутых пространств, при ДТП и обрушении зданий", - рассказал корреспонденту ТАСС один из инструкторов, заместитель начальника поисково- спасательной службы отряда "Центроспас" МЧС России Андрей Аникеев.

Он отметил, что полученные знания спасатели будут использовать в первую очередь для борьбы с последствиями стихийных бедствий, таких как недавно обрушившийся на Кубу разрушительный ураган "Ирма".

По словам Аникеева, занятия попеременно вели шесть российских инструкторов. На Кубу были направлены сотрудники ведущих подразделений МЧС РФ - специалисты из отряда "Центроспас", Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Академии гражданской защиты МЧС России.

"Важно, что курсы вели спасатели, которые постоянно работают на реальных чрезвычайных ситуациях по всему миру. Мы смогли поделиться с нашими коллегами не только теоретическими знаниями, но и, главное, практическим опытом", - подчеркнул собеседник ТАСС. Он похвалил слушателей курсов, отметив, что они работали "очень спокойно, вдумчиво, организованно".

Российско-кубинский центр

Российско-кубинский центр по подготовке специалистов пожарно-спасательного профиля был открыт на базе Национальной школы пожарных МВД Республики Куба 11 июля 2014 года в рамках визита в карибскую страну президента России Владимира Путина. В церемонии принимал участие глава МЧС РФ Владимир Пучков.

В центре функционируют лаборатории по изучению основ электротехники, электробезопасности и исследованию материалов, автотренажер для водителей пожарных машин, миниполигоны и полоса препятствий для тренировок, комплексы специальной физической и психологической подготовки.

Сотрудничество будет продолжено

В беседе с корреспондентом ТАСС посол России на Кубе Михаил Камынин отметил, что сотрудничество между Москвой и Гаваной в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций имеет богатую историю. "Российско-кубинский центр по подготовке специалистов пожарно-спасательного профиля - наш вклад в профильное взаимодействие между Российской Федерацией и островом Свободы. Очень важно, что на базе этого центра готовятся специалисты не только для Кубы, но и для Карибского и Центральноамериканского регионов, то есть районов, которые постоянно находятся под угрозой тропических штормов и сильнейших ураганов", - рассказал российский дипломат.

Камынин высказал уверенность в том, что курсы МЧС на Кубе способствуют повышению эффективности работы спасателей в деле ликвидации последствий стихийных бедствий и защиты гражданского населения. "Наше сотрудничество будет продолжаться. Уверен, что количество обучающихся на базе нашего центра будет постоянно увеличиваться", - заключил посол.