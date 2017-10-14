Группа CITIZENSTUDIO стала победителем молодежной архитектурной биеннале в Татарстане

ИННОПОЛИС /Татарстан/, 14 октября. /ТАСС/. Московская архитектурная группа CITIZENSTUDIO получила золотую награду, а также специальный приз от Минстроя РФ на первой Российской молодежной архитектурной биеннале, передает корреспондент ТАСС из Иннополиса.

"Победители представили элегантный и очень точный проект. Это взрослая, качественная, цельная и в то же время разнообразная работа. Это пример, который должен найти внедрение на территории всей страны. Именно поэтому этому проекту присвоена также премия Минстроя РФ", - сказал куратор проекта, архитектор Сергей Чобан.

Он также отметил, что несмотря на то, что молодежная архитектурная биеннале проводится впервые, ее уровень был довольно высоким. Многие проекты, презентованные на конкурсе, могут быть реализованы на практике.

В рамках биеннале 29 молодым архитекторам и авторским коллективам нужно было представить идеи по разработке многофункционального городского квартала.

"Я считаю, что работы были близки к той задаче, которую мы поставили перед ними. Важно, что участники, разрабатывая их, думали над тем: какой плотностью и качествами должна обладать современная застройка, а не зависели от пожеланий инвесторов", - рассказал куратор.

Второе место на молодежной архитектурной биеннале за "разработку универсального, максимально адаптивного сценария развития квартала" получила Надежда Коренева (Москва). Бронзу за "пример городской среды, состоящей из сомасштабных человеку кварталов фоновой застройки и выразительной контрастной доминанты" заслужил Олег Манов (Санкт-Петербург). По завершению биеннале экспозицию с проектами финалистов покажут в Казани, а затем в Москве.

Творчество через архитектуру

Молодого архитектора из северной столицы Олега Манова, занявшего третье место, на создание проекта вдохновило творчество Рэя Бредбери. Презентуя свою работу, он отметил, что современное общество стало очень мобильным. Одним нравится жить в тишине, другим - наоборот, в гуще событий на оживленной улице, третьим - путешествовать. Исходя из этого принципа, в своем проекте, он разделил территорию квартала на "пространство жилого и общественного предназначения", чтобы людям разного возраста и интересов было комфортно там находиться.

Так, например, на его территории сочетаются виллы с террасами и собственными дворами, трехэтажный общественный центр, в котором находятся творческие студии и торговые площади. Также в его квартале размещены апартаменты, в которых могут останавливаться часто путешествующие люди и комплекс, рассчитанный на совместное проживание нескольких человек в отдельных студиях.

"Основная задача моего проекта создать живую среду, которая могла бы генерировать и создавать творческую энергию внутри квартала. Я считаю, что ее можно получать не только, прослушивая музыкальные концерты или посещая выставки, но и через архитектуру: разнообразие форм, деталей и фасадов", - сказал Манов.

Серебряный SCRIPT

Вручая серебряную награду на архитектурной биеннале Надежде Корнеевой, член жюри архитектор Юлия Бурдова отметила: "Тема биеннале задает нам вопрос: каким должно быть жилье в будущем? Ответ, который мы получили от Надежды Кореневой, - это не просто готовое решение, а некий сценарий, который может быть адаптирован, согласно потребностям будущего общества".

Сама Коренева объяснила, что ее проект направлен не только на проблематику пространства, но и современные вызовы времени. "Подход, который я формулирую, называется SCRIPT. Это не только компьютерная программа, но и аббревиатура, которая подчеркивает основные идеи проекта: структура, ядро, правило, заполнение, программирование, трансформация", - сказала архитектор.

Ее квартал состоит из домов, похожих на ячейки, невысокой этажности, которые плотно прилегают друг к другу.

Золотой квартал

Участники творческого дуэта CITIZENSTUDIO, оказавшиеся лучшими на биеннале в Татарстане, 32-летние Даниил Никишин и Михаил Бейлин еще с первого курса Московского архитектурного института стали придумывать совместные проекты. Закончив учебу, они решили объединить усилия и создали общую компанию. На биеннале CITIZENSTUDIO они представили квартал, совмещающий в себе городские общественные пространства и микродворы.

О биеннале молодых архитекторов

Подать заявку на участие в биеннале могли молодые архитекторы до 35 лет как самостоятельно, так и в составе авторских коллективов, связывающие свою проектную деятельность с Россией независимо от гражданства и места жительства. В результате, 29 финалистов из 12 городов России были отобраны куратором проекта архитектором Сергеем Чобаном. С 12 по 14 октября они презентовали свои идеи жилых кварталов для комфортного города членам жюри. По словам организаторов, биеннале организована с целью изменения ситуации на рынке и поиска молодых талантливых архитекторов, доля участия которых в разработке новых городских проектов сегодня невелика.