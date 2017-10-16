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Власти Карелии предложили сократить время продажи алкоголя в регионе

Общество
16 октября, 15:31 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 16, октября. /ТАСС

Глава региона предложил также ввести полный запрет на розничную продажу алкоголя в Международный день защиты детей и День знаний

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ПЕТРОЗАВОДСК, 16 октября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил сократить время розничной продажи алкоголя в республике на три часа и продавать его не с 08:00 до 23:00, а с 10:00 до 22:00, чтобы снизить уровень его потребления. Соответствующий законопроект он внесен в Законодательное собрание республики.

"Установить на территории Республики Карелия запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания: с 08:00 до 10:00 и с 22:00 до 23:00 по местному времени", - говорится в тексте проекта закона, который имеется в распоряжении ТАСС.

Кроме этого, глава региона предложил ввести полный запрет розничной продажи алкоголя в Международный день защиты детей (1 июня) и в День знаний (1 сентября). На данный момент в эти дни спиртное недоступно с 08:00 до 09:00 и с 13:00 до 23:00.

Как пояснили ТАСС в государственном контрольном комитете Карелии, законопроект направлен на снижение доступности алкоголя и уровня его потребления. "Республика входит в число регионов с высоким показателем потребления алкогольной продукции. По данным статистики, уровень продаж алкоголя за последние годы снизился до 9,8 литра на душу населения, но при этом он остается выше среднего по России, который составляет 8,5 литра", - уточнили в ведомстве.

По данным карельского Минздрава, смертность населения от отравлений алкоголем в 2016 году сократилась на 48% - до 30 случаев. Всего в минувшем году от алкоголя в республике скончались 278 человек. В "Национальном рейтинге трезвости субъектов Российской Федерации - 2016", который составлен федеральным проектом "Трезвая Россия" и экспертно- аналитическим центром при Общественной палате РФ, Карелия попала в Топ-10 наиболее пьющих регионов страны.

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