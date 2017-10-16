Патриарх Кирилл: мировая справедливость должна быть основана на нравственном консенсусе

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Универсальное основание для мирного сосуществования разных культур и народов в современном мире возможно только при наличии общего нравственного консенсуса. Об этом говорится в тексте выступления Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге, которую распространила в понедельник пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"Я сразу хотел бы обозначить основную тему моего сегодняшнего выступления: это необходимость поиска нравственного консенсуса в современном мире и установление на его основе справедливости. Я убежден, что нравственный консенсус есть единственно возможный базис, единственно возможное универсальное основание для мирного сосуществования разных культур и народов в современном мире. Мире сложном, неустойчивом и непредсказуемом", - цитирует пресс-служба слова предстоятеля РПЦ.

По словам патриарха, человек не может жить спокойно и счастливо, если в обществе нет общих нравственных ценностей. "Свобода как ценность не реализуема вне ответственности, которую добровольно берет на себя свободный человек. Этот выбор может быть связан с различными религиозными мировоззрениями, но он всегда обусловлен универсальным нравственным императивом", - добавил патриарх Кирилл.

Религия заботится о воспитании человека не только в свободе, но и в справедливости, считает предстоятель РПЦ. "Именно подобное воспитание позволяет поставить преграду на пути терроризма, злонамеренно использующего религиозную мотивацию людей в бесчеловечных целях", - уверен он.