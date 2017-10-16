Москалькова обсудила с омбудсменом Турции вопросы защиты прав россиян

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и омбудсмен Турции Шереф Малкоч провели в Анталье совместный семинар, в ходе которого обсудили вопросы защиты прав россиян на территории Турции.
"В ходе встречи обсуждалась широкая правозащитная повестка, в которую, в частности, включены несколько конкретных кейсов о восстановлении нарушенных прав российских граждан. В их числе дело Зарины Албегоновой, которой муж, гражданин Турции, не отдает ее ребенка", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского уполномоченного по правам человека.
Москалькова отметила важность международного сотрудничества для обеспечения защиты прав граждан. "Замечательно, что мы продолжаем взаимодействие с главным омбудсменом Турецкой Республики господином Шерефом Малкочем в условиях восстановления межгосударственных отношений и снятия ряда запретов и ограничений президентом РФ и постановлениями правительства РФ", - цитирует сайт слова уполномоченного.
В марте 2017 года Москалькова подписала меморандум о взаимодействии с коллегой из Турции. Российский омбудсмен тогда сообщила, что, согласно документу, "стороны обязуются информировать друг друга об известных им инцидентах с гражданами их стран на территории России или Турции". По ее словам, меморандум должен облегчить решение ряда проблем, таких как задержания и аресты граждан, оказание им медицинской помощи.