"Деловая Россия" поддержала всероссийский кадровый конкурс "Лидеры России"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Деловая Россия" поддержала масштабный кадровый конкурс "Лидеры России" для выявления и поддержки талантливых управленцев, говорится в сообщении организации.

"Управление, по сути, сложная, высокотехнологичная сфера, эффективно работать в которой смогут только лидеры новой формации, готовые учиться на лучших практиках и постоянно самосовершенствоваться. Мне крайне интересно выступить наставником в таком образовательном процессе, и я надеюсь, что смогу с помощью своего опыта, персональной истории включить "турбо-режим" на социальном лифте и сделать мечту участников возможной", - прокомментировал глава "Деловой России" Алексей Репик, чьи слова приводятся в сообщении общественной организации.

По его словам, "Лидеры России" - один из самых ярких и амбициозных проектов, запущенных в 2017 году.

Конкурс был запущен 11 октября администрацией президента РФ. Участие в конкурсе может принять любой желающий, вне зависимости от сферы его деятельности, если он соответствует необходимым критериям. Так, соискатель должен быть гражданином РФ не старше 50 лет и с опытом работы в руководящих должностях не менее 5 лет. При этом для участников младше 35 лет действуют облегченные условия: к участию в конкурсе допускаются кандидаты с опытом работы на руководящей должности от двух лет.

Конкурс пройдет с октября 2017 года по февраль 2018 года. С 24 ноября пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве. Финалисты получат по 1 млн рублей для оплаты учебы по выбранной программе. При этом из числа победителей жюри отберет участников для специальной программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Среди персональных наставников участников этой программы будут глава администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, президент "Деловой России" Алексей Репик и другие.

Заявку на участие в конкурсе можно подать через сайт лидерыроссии.рф до 6 ноября.

Созданная в 2001 году, "Деловая Россия" объединяет более 3 тыс. предпринимателей, работающих в несырьевом секторе экономики. Общая численность сотрудников на предприятиях "Деловой России" - почти 1 млн человек, а суммарная годовая выручка предприятий превышает 2 трлн руб. Организация представлена в 78 субъектах РФ и включает в себя около 50 комитетов.

С 2014 года президентом организации является Алексей Репик.