Снимки из космоса помогли найти места для выпуска леопардов на Северном Кавказе

ТАСС, 17 октября. Космические снимки помогли ученым определить районы Северного Кавказа, подходящие для новых выпусков леопардов в рамках программы восстановления вида в регионе. Об этом сообщила в интервью ТАСС заместитель генерального директора по природоохранной деятельности Центра природы Кавказа Наталья Вавилова.

Три особи переднеазиатского леопарда, подготовленные к жизни в естественных условиях, летом 2016 года выпустили на волю на территории Краснодарского края в Кавказском биосферном заповеднике. Эксперты Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН ранее называли наиболее подходящими для новых выпусков переднеазиатского леопарда территории республик Дагестан и Северная Осетия.

"Ученые работали сначала с космическими снимками, современные методики дешифрирования которых позволяют понять тип растительности и рельефа и другие природные характеристики. Были выявлены типовые, подходящие для обитания леопардов, места. Для изучения местности в июне в Дагестане была проведена полевая экспедиция под руководством Института РАН, в сентябре такой же выезд на местность совершили ученые в Северной Осетии", - сказала Вавилова.

Наблюдения из космоса и на местности также помогут ученым подготовить будущие зоны выпуска хищников. "Необходимо будет разработать план действий, реализация которого позволит создать необходимые условия для выпуска леопардов в природу, включая... обеспечение необходимой кормовой базой... хищников и предотвращение конфликтов с местным населением", - рассказала собеседник агентства.

Леопард должен бояться людей

Выпущенных в 2016 году на волю хищников специально учили избегать людей, а местному населению рассказывали об особенностях поведения диких кошачьих в природе. "Естественно, никому не хочется создавать конфликтные ситуации, цель - вернуть животное в природу, чтобы оно гармонично сосуществовало вместе с человеком", - отметила представитель Центра природы Кавказа.

По ее словам, уже в первый год обитания в дикой природе пятнистые хищники показали, что стараются избегать населенных пунктов. С помощью радиоошейника в Карачаево-Черкесии ученые зафиксировали, что один из леопардов подошел к горному поселку.

"Но он не пошел дальше, а развернулся и ушел обратно туда, где нет постоянного присутствия человека. Хищник не пошел на контакт с человеком, который для него является устрашающим фактором. Одним из критериев готовности рожденного в неволе леопарда к выпуску в природу как раз является боязнь человека", - пояснила Вавилова.

Символ Осетии

Леопард изображен на гербе Северной Осетии, является символом столицы республики Владикавказа. Также изображен на гербе Южной Осетии.

Обитавший до середины прошлого века на всем Северном Кавказе переднеазиатский подвид леопарда включен в Красную книгу России и в приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Общая популяция переднеазиатского леопарда составляет 1 тыс. особей в дикой природе во всем мире: хищники живут в Иране, Афганистане, Туркмении и ряде других стран. Сейчас на российском Кавказе переднеазиатского леопарда встречают в природе раз в пять-семь лет, когда туда заходят одиночные особи этого подвида из других стран.