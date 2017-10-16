ОП РФ обратилась в мэрию Москвы с заявкой о проведении концерта 4 ноября в Лужниках

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ направила в мэрию Москвы заявку на проведение митинга-концерта "Россия объединяет", посвященного Дню народного единства, на территории спорткомплекса "Лужники". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба палаты.

"ОП РФ обратилась в мэрию Москвы с заявкой на проведение праздничного митинга-концерта "Россия объединяет", посвященного Дню народного единства. Мероприятие пройдет 4 ноября на территории стадиона "Лужники", - говорится в сообщении.

В прошлом году в День народного единства прошли шествие и митинг-концерт, организованные по инициативе ОП РФ. Праздничное шествие 4 ноября 2016 года возглавили представители ОП РФ, общественные деятели, представители профсоюзов.