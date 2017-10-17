Глава Рособрнадзора планирует написать пробный ЕГЭ по русскому языку в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Сергей Кравцов планирует написать пробный Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в Крыму.

"Я планирую приехать и вместе с главой (Крыма), со всеми желающими сдать пробный экзамен по русскому языку", - сообщил он во вторник в ходе всероссийской встречи с родителями школьников, которая проходила в формате видеомоста.

В свою очередь министр образования, науки и молодежи региона Наталья Гончарова сообщила, что в Крыму для сдачи ЕГЭ в 2018 году будет открыто 46 пунктов (в 2017 их 27 - прим. ТАСС). "Информационная кампания идет по всем городам и районам", - отметила она.

ЕГЭ в Крыму

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который дает возможность жителям Крыма и Севастополя выбирать форму итоговой аттестации в школах и при поступлении в вузы в 2017 и 2018 годах.

В настоящее время для выпускников крымских школ действует переходный период: в течение 2014-2016 годов они имели право сдавать выпускные экзамены в школе в форме ЕГЭ или в форме государственного выпускного экзамена. Аналогично и абитуриенты могли зачисляться в вузы на основании результатов ЕГЭ или вступительных экзаменов, проводимых вузами. Подписанный закон продлевает переходный период до 2018 года включительно.

По информации Министерства образования Крыма, выпускники школ региона все чаще выбирают сдачу ЕГЭ. Если в 2014 года этот вид оценивания выбрали всего порядка пяти процентов, в 2106 году - 39%, а в 2017 уже 51% выпускников.

Минобрнауки РФ планирует провести единые госэкзамены 2018 года с 28 мая по 20 июня. ЕГЭ-2018 начнутся 28 мая с экзаменов по географии и информатике. 30 мая пройдет ЕГЭ по математике базового уровня, 1 июня - ЕГЭ по математике профильного уровня. Химию и историю дети напишут 4 июня. 6 июня школьники сдадут русский язык, 9 и 13 июня - иностранные языки (устную часть). Обществознание пройдет 14 июня, 18 июня - экзамен по иностранным языкам (письменная часть). Завершится основная волна экзаменами по литературе и физике 20 июня.