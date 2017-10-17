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Кузнецова сообщила об уголовных делах в связи с закупками питания для школ

Общество
17 октября, 13:49 дата обновления: 17 октября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Омбудсмен отметила, что особого внимания заслуживает система проведения закупок, которая не всегда позволяет приобрести качественные продукты у проверенных поставщиков и в приемлемые сроки

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что в связи с выявлением недобросовестных закупок питания для детских образовательных учреждений были заведены уголовные дела.

"Надо сказать, что сейчас заведены уголовные дела. Сейчас и ФАС [Федеральная антимонопольная служба] активно задействована в этом деле, и специальные структуры", - сказала омбудсмен на заседании президиума координационного совета уполномоченных по правам ребенка.

Кроме того, омбудсмен отметила, что особого внимания в этом вопросе заслуживает система проведения закупок, которая не всегда позволяет приобрести качественные продукты у проверенных поставщиков и в приемлемые сроки. "Об этой проблеме мы говорили не так давно с ОНФ [Общенациональный народный фронт] на одной из пресс-конференций, которая вызвала большой резонанс", - заметила она.

Ранее проект ОНФ "За честные закупки" совместно с ФАС представили первую часть всероссийской "Карты картелей" в сфере закупок питания в школах, детсадах и больницах. В рамках подготовки карты ОНФ проверил 7528 контрактов в 10 регионах, выявив в ряде из них нарушения.

Кузнецова также отметила, что число льготных категорий детей, получающих бесплатное питание в школах и детских садах, сокращается.

"По предварительным данным, есть некоторое сокращение льготных категорий детей, получающих бесплатное питание. Недостаточно обеспечивается диетическое питание для детей, в том числе, с редкими и орфанными заболеваниями", - сказала она.

Также, по словам Кузнецовой, остается проблемой обеспечение детей-инвалидов и детей с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, целиакия) лечебно-профилактическим специализированным питанием. "Эта тенденция, к сожалению, последние несколько лет есть", - заметила она.

По ее словам, двухразовое питание детей в образовательных учреждениях обходится в районе от 45 до 160 рублей в зависимости от региона.

"Мониторинг показал, что стоимость двухразового питания в день на одного учащегося колеблется от 45 рублей до 160 рублей. Выявили регион, где, по нашим данным, самая низкая стоимость питания, - это Адыгея - 45 рублей", - сказала она.

Самая высокая стоимость питания в учебных учреждениях, как отметила омбудсмен, - в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.

Кузнецова также добавила, что в некоторых регионах с 2015 года не повышалась цена питания в образовательных учреждениях. При этом она призвала не делать однозначных выводов об ухудшении качества еды в таких субъектах, так как там могли иметь место определенные бюджетные дотации или любые другие факторы, влияющие на формирование цен в детских общеобразовательных учреждениях.

Омбудсмен уточнила, что мониторинг качества питания в образовательных организациях проводился в 71 регионе РФ.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна
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