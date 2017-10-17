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Обвиняемый во взятке замглавы ГСУ СК по Москве Никандров женился в СИЗО

Общество
17 октября, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

На судебном заседании обвиняемый заявил, что состоит в браке с 2017 года

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Замначальника ГСУ СК РФ по Москве Денис Никандров, обвиняемый в получении крупной взятки, заключил официальный брак в СИЗО "Лефортово" в этом году. Об этом стало известно во вторник в Мосгорсуде до того, как от СМИ закрыли судебное заседание, где решается вопрос о продлении ему ареста, передает корреспондент ТАСС.

"В браке состою с 2017 года", - сказал обвиняемый, отвечая на вопрос судьи о семейном положении.

Мосгорсуд 17 октября, рассмотрев ходатайство следственных органов также в закрытом режиме от СМИ и слушателей, продлил на три месяца срок ареста заместителя начальника управления собственной безопасности СК РФ Александра Ламонова, а 16 октября суд продлил срок ареста начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко до 19 января 2018 года.

Никандров, Ламонов и Максименко были задержаны сотрудниками ФСБ 19 июля 2016 года и помещены в следственный изолятор. Им предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет заключения со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

Максименко инкриминируется семь эпизодов преступления, в том числе две взятки ($50 тыс. и автомобиль) от предпринимателей Бадри Шенгелия, а также Дмитрия Смычковского, объявленного в международный розыск и арестованного заочно Лефортовским судом Москвы. Согласно материалам дела, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в €500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец).

Кроме того, ранее стало известно о возбуждении против Максименко и Ламонова нового уголовного дела. Как следует из материалов дела, его фигурантами стали также бизнесмен Олег Шейхаметов и сотрудник УСБ СК РФ Денис Богородецкий. По словам адвоката Андрея Гривцова, сумма взятки по новому обвинению составляет $500 тыс. Срок следствия по делу высокопоставленных офицеров СК установлен до 15 февраля.

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