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Граддокументацию по программе реновации могут вынести на обсуждение в I половине 2018 года

Общество
17 октября, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Зампредседателя комитета по архитектуре и градостроительству отметила, что официально разработка документации по всем кварталам должна быть завершена к 1 августа 2019 года

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Власти Москвы вынесут на общественные слушания градостоительную документацию и проекты планировок квартир по программе реновации в I половине 2018 года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Лариса Белова в ходе совместного заседания комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике и комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию

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"Будем стараться в первой половине следующего года уже часть из проектов планировки представить на общественные обсуждения и на публичные слушания, но могу сказать, что программа реновации определяет срок окончания разработки граддокументации и проектов планировки по всем кварталам - 1 августа 2019 года. Поэтому поэтапно в рамках соблюдения закона мы будем выносить разработанную граддокументацию поквартально на обсуждение граждан в первой половине 2018 года", - сказала Белова.

Ранее власти Москвы прописали расходы на программу реновации на четыре года в проекте бюджета столицы. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы правительство заложило 400 млрд рублей.

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