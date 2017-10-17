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Площадь природоохранной зоны "Пущинской усадьбы" в Подмосковье составит почти 10 гектаров

Общество
17 октября, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

На территории усадьбы обитают 36 видов позвоночных животных, в том числе краснокнижных

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области направило в правительство Подмосковья проект положения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) памятника садово-паркового искусства XVIII-XIX веков "Пущинская усадьба", общая площадь которого после уточнения границ ООПТ составит 9,56 гектара. Об этом во вторник сообщается на сайте министерства.

"В его [памятника "Пущинская усадьба"] состав включена сама усадьба и часть знаменитого Спас-Тешиловского городища, общая площадь ООПТ составит 9,56 гектара", - говорится в сообщении. Отмечается, что ООПТ здесь была создана еще в 1985 году, однако нечеткие границы затрудняли надзор за соблюдением охранного режима.

"Пущинская усадьба" ценна вдвойне - и богатой историей и уникальными природными комплексами", - приводятся на сайте слова министра экологии и природопользования Подмосковья Александра Когана, который отметил, что на территории усадьбы зафиксировано обитание 36 видов позвоночных животных, в том числе и несколько краснокнижных видов.

По словам Когана, сейчас территория усадьбы захламлена бытовым мусором и испытывает негативное воздействие от "дикого" туризма и любителей пикников, большой вред также наносят археологи-любители, ведущие раскопки на Спас- Тешиловском городище. "Уточнение границ ООПТ во многом поможет сохранить этот уголок Подмосковья", - отметил министр.

"Пущинская усадьба" была взята под охрану государства как памятник архитектуры и садово-паркового искусства в 1985 году, а в 1995 году была включена в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Как сообщается на сайте усадьбы, ее общая площадь вместе с парком составляет 8 гектаров.

В 1976 г. в "Пущинской усадьбе" снимался фильм режиссера Никиты Михалкова "Неоконченная пьеса для механического пианино".

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