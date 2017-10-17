Глава ТПП рассчитывает, что российский бизнес примет участие в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ рассчитывает, что во всероссийском кадровом конкурсе "Лидеры России", поддержанном президентом страны Владимиром Путиным, примет участие российский бизнес, в том числе члены ТПП. Об этом заявил глава палаты Сергей Катырин.

"В системе торгово-промышленных палат РФ, насчитывающей 182 палаты субъектов федерации и муниципальных образований, накоплен немалый опыт подбора перспективных предпринимательских кадров, сегодня успешно работающих в различных отраслях", - приводятся во вторник на сайте ТПП слова Катырина. "Нынешнее поколение отечественных предпринимателей уже в силу конкурентной необходимости, профессиональной мотивации обязано профессионально организовать и эффективно вести свое дело", - отметил он.

Катырин уверен, что представители российского бизнеса, в том числе члены ТПП, "используют возможность принять активное участие в конкурсе, а приобретенные ими управленческие навыки и практика помогут им продвинуться дальше и добиться большего".

О старте конкурса объявил 11 октября первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Организатором выступает Комиссия при президенте РФ по вопросам государственной службы и кадровому резерву страны, председателем которой является глава кремлевской администрации Антон Вайно. Непосредственный оператор проекта - Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Принять участие в конкурсе может любой гражданин РФ в возрасте до 50 лет, обладающий управленческим опытом. Заявку можно подать до 6 ноября включительно. Финалисты конкурса получат гранты на сумму 1 млн рублей, которые смогут использовать для дальнейшего обучения. Победителей ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

Критерием оценки участников является уровень проявления ими управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения заданий конкурса. В ходе реализации проекта участники будут выполнять задания и проходить комплексную оценку компетенций. Как подчеркивалось на презентации, конкурс может быть интересен не только тем, кто стремится сделать карьеру на государственной службе, но также является хорошим шансом повысить уровень знаний и использовать этот опыт в бизнес-проектах.