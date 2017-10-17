Кузнецова надеется, что постановление пленума ВС РФ будет эффективно защищать права детей

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова надеется, что в постановлении пленума Верховного суда (ВС) РФ о практике решения споров, связанных с лишением родительских прав, не будут иметь место противоречащие интересам ребенка и целостности семьи рекомендации. Об этом она сообщила во вторник журналистам.

"Это просто проект пленума, который рассматривался сегодня. Специалистами и экспертами, которые участвуют в обсуждении и формировании постановления, внесены ряд изменений и предложений. Часть пунктов отклонена, некоторые обсуждались, некоторые подверглись критике", - сказала она и выразила уверенность в том, что "в ходе обсуждения все спорные положения, которые не в полной мере отвечают интересам детей, будут исключены".

Кроме того, детский омбудсмен призвала правильно воспринимать значение этого документа, так как, по ее словам, этот проект еще будет дорабатываться.

Ранее Верховный суд РФ обнародовал проект постановление пленума "О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с ограничением или лишением родительских прав". Согласно документу, вовлечение детей в деятельность "Исламского государства" (ИГ - международная террористическая организация, запрещена в РФ) и других террористических и экстремистских организаций, а также запрещенных сект является основанием для лишения родительских прав.

Пленум также расширил трактовку понятия "злоупотребления родительскими правами". Если в прежнем постановлении от 27 мая 1998 года, дополненного в 2007 году, пленум ВС включил в это понятие "создание препятствий в обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртной продукции и наркотиков", то в новом постановлении к этому добавилось также "вовлечение в занятие азартными играми, склонение к бродяжничеству, употреблению потенциально опасных психоактивных или одурманивающих веществ".