10 вузов из РФ вошли в предметный рейтинг THE в категории "Инжиниринг и технологии"

ЛОНДОН, 17 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Десять российских вузов вошли в предметный рейтинг по версии британского журнала Times Higher Education (THE) в категории "Инжиниринг и технологии", и пять университетов - в категории "Компьютерные науки". Об этом говорится в распространенном во вторник рейтинге, копия которого поступила в представительство ТАСС.

В обеих категориях первое место занял Московский государственный университет им. Ломоносова (МГУ). Так, в категории "Инжиниринг и технологии" он расположился в группе вузов с позициями от 126 до 150. За ним следуют Томский политехнический университет (151-175), Московский физико-технический институт, Томский государственный университет (оба - 251-300), Университет ИТМО (301-400). Далее в группе вузов с 401 по 500 места представлены Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Новосибирский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Самарский государственный аэрокосмический университет.

Из 10 российских вузов девять попали в список впервые. Авторы рейтинга объясняют это тем, что в этом году число вузов, рассматриваемых в исследовании, было увеличено со 100 до 500.

В категории "Компьютерные науки" МГУ также признан лучшим российским вузом. Он занял 60-ю строчку, потеряв 17 позиций по сравнению с прошлым годом. За ним на 67 строчке идет Московский физико-технический институт, а на 76-й - Университет ИТМО. В группе вузов с 201 по 250 места рейтинга, охватывающего 300 лучших университетов мира в этой сфере, представлены также МИФИ и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Мировым лидером в категории "Инжиниринг и технологии" стал Стэнфордский университет из США. В тройку лидеров вошли также Калифорнийский технологический институт (США) и британский Оксфордский университет. В компьютерных науках тройка лидеров выглядит практически таким же образом за одним исключением - вторую позицию занимает другой вуз из США - Массачусетский технологический институт, а Калифорнийский технологический институт идет на шестой строчке.

Мнение эксперта

При подготовке рейтинга используются те же самые 13 критериев, что и в рейтинге лучших университетов мира THE. Они разделены на пять групп. В частности, в расчет берутся такие показатели, как цитируемость научных статей, вклад в инновации, доходы от исследовательской деятельности, качество преподавания, степень глобальности университета, то есть его возможности по привлечению наилучших сотрудников и иностранных студентов.

Редактор рейтинга Фил Бейти в разговоре с корреспондентом ТАСС поделился своим мнением относительно того, в каких областях российским вузам необходимо развиваться, чтобы занимать более высокие позиции в исследовании. "В категории "Инжиниринг и технологии" у российских университетов обычно слабые международные показатели - низкое число иностранных студентов и преподавателей, а также исследовательских статьей. Они также обычно получают низкие баллы по цитированию, хотя Томский политехнический университет является здесь исключением", - сказал Бейти.

Самому же результату, показанному вузами из РФ, он дал высокую оценку. "Это фантастическое достижение, и оно доказывает, что российские университеты на самом деле находятся на мировой авансцене, когда речь идет об их образовательных программах и исследованиях в области инжиниринга и технологий, а также компьютерных наук", - сказал Бейти.