Садовничий объяснил успехи в предметных рейтингах THE актуальностью исследований в вузе

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Актуальность исследований, а также отслеживание последних тенденций в научной сфере помогли МГУ занять высокие позиции в предметных рейтингах британского журнала Times Higher Education (THE). Об этом во вторник заявил ректор вуза Виктор Садовничий.
17 октября опубликовано два предметных рейтинга THE. 10 российских вузов вошли в рейтинг в категории "Инжиниринг и технологии", пять университетов - в категории "Компьютерные науки". В обеих категориях первое место среди российских вузов занял Московский государственный университет - в категории "Инжиниринг и технологии" он расположился в группе 126-150, в категории "Компьютерные науки" МГУ занял 60-ю строчку.
"В середине XX века в нашей стране мощным импульсом к развитию математики и кибернетики, компьютерных технологий стало стремительное развитие космической отрасли. Ведущую роль в разработке интеллектуальных систем играл механико-математический - мой родной - факультет Московского университета. Уже в 1970 году в МГУ появился отдельный факультет вычислительной математики и кибернетики, нацеленный на решение передовых задач в разработке интеллектуальных систем", - отметил ректор.
"Меньше месяца назад студенты факультета вычислительной математики и кибернетики выиграли международные соревнования в области компьютерного зрения. Их разработка оказалась более эффективной, чем у студентов знаменитого Массачусетского технологического института и Кембриджа. Эти примеры доказывают, что Московский университет был и остается одним из ведущих мировых центров в разработке систем искусственного интеллекта", - заключил Садовничий.