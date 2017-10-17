"Лаборатория Касперского" запустила программу поиска талантов в сфере кибербезопасности

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российский разработчик антивирусных решений "Лаборатория Касперского" запустила программу поиска талантов в области кибербезопасности для студентов и молодых специалистов Cybersecurity for the NextGeneration. Как говорится в сообщении компании, победитель программы получит грант в размере $10 тыс.
Партнерами "Лаборатории Касперского" в этой программе стали Росатом, АО "Гринатом", "Газпром нефть", PwC, Schlumberger и DassaultSystemes. Каждая компания подготовила для участников свои задания. Например, PwC предлагает участникам разработать приложение для автоматического сбора новостей по теме информбезопасности в социальных сетях новостей и их анализа. "Газпром нефть" просит подготовить алгоритм для поиска в корпоративной сети устройств, несанкционированно подключенных к интернету. Росатом и общий центр обслуживания госкорпорации "Гринатом" предлагают разработать безопасный браузер с применением технологии виртуализации.
"Лаборатория Касперского", в свою очередь, предлагает написать сценарии игровых тренингов по кибербезопасности в сферах здравоохранения, банковского сектора и розничной торговли.
Сбор заявок на участие в программе продлится до 1 ноября, подать заявку могут как индивидуальные участники, так и команды до трех человек. Экспертное жюри не позднее 8 ноября выберет тех, кто примет участие в международном финале в Праге 5-6 декабря. Участник, занявший второе место, поедет на Security Analyst Summit, а тот, кто окажется третьим, посетит другую профильную конференцию по информационной безопасности.
По словам руководитель отдела подбора персонала, развития бренда работодателя и образовательных программ "Лаборатории Касперского" Кирилла Ширяева, на сегодняшний день кибербезопасность представляет собой важнейший элемент цифровой жизни.
"При этом отрасль до сих пор испытывает кадровый голод, особенно среди молодых специалистов - хотя здесь они могут рассчитывать на стабильную, высокооплачиваемую и интересную работу. С помощью этой программы мы хотим показать, какой захватывающей и разнообразной может быть сфера информационной безопасности, и помочь раскрыться в ней талантливым новичкам", - добавил он.