Одной из аудиторий в РУДН присвоили имя Шукшина

БАРНАУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Одна из аудиторий Российского университета дружбы народов (РУДН, Москва) теперь носит имя актера, режиссера и писателя Василия Шукшина. Аудиторию открыли в рамках международного проекта "Сибирская аудитория" и в рамках Дней Алтайского края, которые проходят в Москве в честь 80-летия региона, сообщили в пресс-службе администрации края.

"Аудиторию, которой присвоено имя Василия Шукшина, родившегося в Алтайском крае, в РУДН открыли в рамках международного проекта "Сибирская аудитория". Он стартовал в 2017 году с открытия на филологическом факультете РУДН аудитории имени Роберта Рождественского (также уроженца Алтая). Проект реализуется в Москве, российских регионах и зарубежных странах для продвижения сибирского культурного наследия - важной части российской и мировой культуры", - сообщили в ведомстве.

Студенты филологического факультета РУДН теперь смогут ближе познакомиться с творчеством Шукшина: аудитория оформлена фотографиями, на стендах - важные моменты творческого пути Шукшина. По данным администрации края, ректор РУДН Владимир Филиппов отметил, что нет лучшего места для того, чтобы о творчестве Шукшина знали во всем мире. Он подчеркнул, что РУДН готов реализовывать с Алтайским краем и другие проекты международной направленности, сообщают в пресс-службе. По словам директора Государственного музея истории литературы, искусств и культуры Алтайского края Игоря Короткова, именная аудитория - это, по сути, мини-музей, который дает исчерпывающую информацию о Шукшине.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки" и др., лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно). Для Алтайского края имя Шукшина имеет особое значение, с 1976 года в регионе ежегодно проводятся Всероссийские Шукшинские дни, которые включают кинофестиваль, музыкальные конкурсы, научно- практические конференции, выставки народных ремесел, конкурсы самодеятельных театров и многое другое.