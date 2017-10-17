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Нижегородская область может получить бонус от Минстроя по "Комфортной городской среде"

Общество
17 октября, 19:03 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 17, октября. /ТАСС

Работы по формированию "Комфортной городской среды" в регионе должны завершиться до 1 декабря 2017 года

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Нижегородская область может получить дополнительную, бонусную поддержку от Министерства строительства и ЖКХ РФ для реализации программы "Комфортная городская среда", если выполнит все работы 2017 года в срок. Об этом во вторник заявил глава Минстроя РФ Михаил Мень после расширенного совещания по вопросам саморегулирования и ценообразования в строительной отрасли в Нижнем Новгороде.

Совещание состоялось в правительстве Нижегородской области совместно с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Михаилом Бабичем и врио губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.

"По тем данным, которые мы получаем из региона, готовность неплохая. Сегодня заместитель губернатора заверил, что до конца года работы все будут выполнены. <…> Я думаю, что если вовремя все будет закончено в Нижегородской области, то у нас на будущий год будет возможность, помимо общей суммы, еще и [выделения] определенной бонусной поддержки Нижегородской области, пока у нас ощущение, что срок будет выдержан", - сообщил Мень.

По словам заместителя губернатора региона Антона Аверина, работы по формированию "Комфортной городской среды" в Нижегородской области должны завершиться до 1 декабря 2017 года. В Нижнем Новгороде - это скверы на площади Минина и Пожарского, площадь Киселева, Мещерское озеро, улица Большая Покровская, а также центральная площадь и улицы Дзержинска, дендрарий в парке Выксы, центральная улица в Балахне, а также шесть парков в Ветлуге, Княгинине, Кстове, Лыскове, Сергаче и Шахунье. Уже завершены работы в центральном сквере со скейт-парком в Первомайске.

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Никитин, Глеб Сергеевич Бабич, Михаил Викторович Мень, Михаил Александрович
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