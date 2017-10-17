Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новгородской области открылся первый детский технопарк "Кванториум"

Общество
17 октября, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В первом новгородском "Кванториуме" школьники смогут заниматься по четырем направлениям

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый детский технопарк "Кванториум" открылся во вторник в Великом Новгороде, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Обещаю, что это далеко не последний "Кванториум". На территории Новгородской области у нас будет много ярких и неожиданных задач, много новых открытий, которые вы совершите, придя в стены технопарка", - сказал губернатор на церемонии открытия первого технопарка.

Он отметил, что большое внимание здесь будет уделено проектам для людей с ограниченными возможностями.

В первом новгородском "Кванториуме" школьники смогут заниматься по четырем направлениям: изучать в Hi-Tech цехе возможности прототипирования, почувствовать себя инженером- проектировщиком в Энерджиквантуме, познакомиться с программированием и способами защиты информации в IT-Квантуме и освоить дополненную и виртуальную реальности. В следующем году в технопарке начнут развивать другие инновационные направления: Геоквантум, Бионаноквантум-Акрон и Промышленный дизайн.

"Кванториум" рассчитан на прием 400 детей в этом учебном году и еще 500 в следующем.

Технопарки "Кванториум" открываются в регионах РФ в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно- технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: актер Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве
4
Биография актера Дмитрия Марьянова
5
Джонсон считает, что у Великобритании не может быть нормальных отношений с Россией
6
Украинские школы начали отказываться от изучения русского языка
7
Умер актер Дмитрий Марьянов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама