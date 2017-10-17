В Новгородской области открылся первый детский технопарк "Кванториум"

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Первый детский технопарк "Кванториум" открылся во вторник в Великом Новгороде, сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

"Обещаю, что это далеко не последний "Кванториум". На территории Новгородской области у нас будет много ярких и неожиданных задач, много новых открытий, которые вы совершите, придя в стены технопарка", - сказал губернатор на церемонии открытия первого технопарка.

Он отметил, что большое внимание здесь будет уделено проектам для людей с ограниченными возможностями.

В первом новгородском "Кванториуме" школьники смогут заниматься по четырем направлениям: изучать в Hi-Tech цехе возможности прототипирования, почувствовать себя инженером- проектировщиком в Энерджиквантуме, познакомиться с программированием и способами защиты информации в IT-Квантуме и освоить дополненную и виртуальную реальности. В следующем году в технопарке начнут развивать другие инновационные направления: Геоквантум, Бионаноквантум-Акрон и Промышленный дизайн.

"Кванториум" рассчитан на прием 400 детей в этом учебном году и еще 500 в следующем.

Технопарки "Кванториум" открываются в регионах РФ в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года. Она предполагает создание среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно- технической сфере и формирования у подрастающего поколения изобретательского мышления.