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Детский технопарк "Кванториум" открылся в Рыбинске

Общество
17 октября, 22:00 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 17, октября. /ТАСС

Ежегодно в центре дополнительного образования будут обучаться более 800 детей

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум" открылся в Рыбинске Ярославской области во вторник, ежегодно там будут обучаться более 800 детей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Этот уникальный центр дополнительного образования даст возможность талантливым ребятам Ярославской области не только получать качественные и современные знания, но и, что немаловажно, учиться с интересом. В "Кванториуме" оборудованы различные цеха, лаборатории, интерактивные зоны. Ежегодно более 800 школьников будут получать здесь знания, около трех тысяч - участвовать в мероприятиях технопарка", - приводит пресс-служба слова председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко.

Первым в технопарк вошел робот, которого привели в действие рыбинские школьники. В "Кванториум" уже зачислены 500 ребят, их ждет общий образовательный курс по всем направлениям. После этого школьники определятся, какое научное направление им наиболее интересно. Всего "Кванториум" предложит детям программы по пяти направлениям: авиационные технологии, энергетика, робототехника, IT-технологии и нанотехнологии.

В день открытия ребят покорила лаборатория с беспилотными летательными аппаратами. Рыбинские школьники самостоятельно разрабатывают беспилотник, который сможет перевозить груз.

Технопарки "Кванториум" - площадки, где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным естественно-научным и техническим направлениям. Парки открываются в рамках инициативы "Новая модель системы дополнительного образования детей", утвержденной Агентством стратегических инициатив в мае 2015 года.

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