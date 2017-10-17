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Правительство РФ опубликовало поправки о налоговых льготах для участников реновации

Общество
17 октября, 22:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Переселенцам в рамках программы предлагают не вменять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и уплату соответствующей госпошлины

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило поправки к законопроекту об освобождении от налогообложения операций по реновации жилищного фонда в столице. Переселенцам в рамках программы предлагают не вменять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и уплату соответствующей госпошлины, сообщается во вторник на сайте правительства России.

Согласно поправкам к законопроекту, предлагается наделить налогоплательщиков (физических лиц) - правом при реализации жилых помещений, полученных по реновации, при исчислении НДФЛ учитывать затраты на приобретение (создание) жилых помещений, переданных городу в рамках программы.

При исчислении минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, предусмотренного законодательством в целях освобождения от обложения НДФЛ, предлагается учитывать срок владения жилым помещением, которое было ранее передано Москве в рамках реновации.

Данные налоговые преференции предусматриваются с момента утверждения программы реновации - 1 августа 2017 года.

В конце июля Госдума принялав первом чтении законопроект о налоговых льготах для участников программы реновации, внесенный в нижнюю палату одним из авторов закона о реновации - депутатом Николаем Гончаром ("Единая Россия"). Законопроект в том числе подразумевает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на разницу между стоимостью полученной квартиры и старой. Таким образом, участники программы реновации не будут оплачивать налог в размере 13% от разницы в стоимости их старой и новой квартиры.

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