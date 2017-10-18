В хабаровском вузе начался чемпионат WorldSkills по трехмерной печати и моделированию

ХАБАРОВСК, 18 октября. /ТАСС/. Открытый вузовский чемпионат по стандартам Worldskills Russia ("Молодые профессионалы") по компетенциям "Инженерный дизайн CAD (САПР)" и "Изготовление прототипов" начался в среду в Хабаровске, в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (ДВГУПС). За путевки на первый национальный межувузовский чемпионат в Москве борются 20 студентов-инженеров: 15 "дизайнеров" и 5 "прототипистов", сообщили в оргкомитете соревнований.

"В течение четырех дней пятеро участников соревнований по компетенции "Инженерный дизайн CAD (САПР)" будут применять свои умения и навыки в моделировании механических сборок, чтении чертежей и работе в CAD-программах. 15 участников компетенции "Изготовление прототипов" покажут свои навыки в трехмерной печати прототипа с разработкой концептуального решения работы изделия", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель пресс-службы ДВГУПС Сергей Хамзин.

Согласно методике проведения соревнований, каждому участнику будет назначен эксперт, который будет помогать ему. Наряду с соревновательной программой в чемпионате представлена и деловая часть - мастер-классы и открытые лекции. Победители чемпионата смогут принять участие в финале первого Национального межвузовского чемпионата WorldSkills Russia ("Молодые профессионалы"), который пройдет 29-30 ноября на ВДНХ, призеры будут награждены дипломами и ценными призами.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций.

Россия официально стала 60-м членом международной организации WorldSkills International в 2012 году, Хабаровский край присоединился к российскому движению в 2014 году. Школьница из Хабаровска Маргарита Дерунец вошла в состав национальной сборной на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017, она соревнуется в компетенции "Электромонтажные работы" среди юниоров (14-18 лет). На чемпионате в столице ОАЭ Россия единственная из всех стран впервые выставила участников всех 52 компетенциях.