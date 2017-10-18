В Немецком историческом музее Берлина открылась выставка о революции 1917 года

БЕРЛИН, 18 октября. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Вячеслав Филиппов/. Выставка "1917. Революция. Россия и Европа" открылась в Немецком историческом музее, расположенном на известном бульваре Унтер-ден-Линден. Торжественная церемония открытия прошла во вторник вечером при участии политиков, деятелей культуры и науки, представителей деловых кругов и общественности обеих стран.

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Госминистр по делам культуры ФРГ Моника Грюттерс, выступая перед собравшимися, подчеркнула, что организаторам выставки "впечатляющим образом удалось протянуть мост от 1917-го года до современности и наглядно представить зрителю те эпохальные изменения, к которым привела Русская революция".

Она указала на то, что "на протяжении десятилетий холодная война накладывала свой отпечаток" на события, которые произошли 100 лет назад. "В ГДР Русская революция стала мифом об основании системы, а в ФРГ - напротив, точно так же одностронне, она стала мифом о государственном терроре", - отметила госминистр.

Грюттерс особо подчеркнула, что "национальная память должна опираться на исторические факты", а не на те упрощения, которые диктуют политические образования. "Таким образом, необходим свободный и критический дискурс", - сказала она. По ее мнению, именно этой цели служит выставка "1917. Революция. Россия и Европа", которая базируется на фактах, свидетельствах современников и данных ученых.

Свыше 500 экспонатов

Выставка рассказывает о событиях, происшедших в России в период с 1917 по 1922 год, и социальных и политических последствиях, к которым она привела. В экспозиции представлены более 500 экспонатов, примерно половина из которых были привезены в Берлин из ряда европейских стран, прежде всего, России, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Польши, Франции. Это картины, агитационные плакаты, фарфоровые поделки, скульптурные изваяния, униформа красноармейцев, предметы быта тех времен. Кроме того, рассказывается о реакции на революционные события на примере Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Польши, Франции.

Российские партнеры предоставили организаторам около 180 экспонатов. Больше всего из них было предоставлено из фондов Государственного исторического музея, а также Третьяковской галереи, Музея современной истории России, Санкт-Петербургского музея политической истории России.

Историк Кристиане Янеке, которая разработала концепцию экспозиции, в беседе с журналистами отметила огромное влияние революции на ход истории XX века. "Она не является каким-то локальным событием, она оказала влияние на события, происходившие далеко за пределами России", - сказала она.

"В мире появилось первое социалистическое государство, что оказало заметное влияние на другие европейские страны - с их стороны было как неприятие, так и восхищение", - отметила куратор выставки Юлия Франке. По ее словам, это отразилось и в миграционных процессах того времени. "После революции Россию покинули около 1 млн человек, но при этом новое государство притягивало и представителей европейского искусства, архитекторов, политиков", - сказала она.

Четыре зала, четыре эпохи

Экспонаты распределены по четырем залам, которые условно можно разделить на четыре эпохи. В первом встречает стена с цитатами на тему революции Александра Солженицына, Лиона Фейхтвангера, Томаса Манна, Джорджа Оруэлла, Патриарха Кирилла.

Сначала посетитель знакомится со временем до революции - с русским обществом начала XX века, в том числе с жизнью царской семьи. Второй временной отрезок организаторы назвали "Утопия и действительность" - он охватывает события, которые происходили непосредственно перед, во время и сразу после революции. В этом разделе выставки можно увидеть часть мачты броненосца "Князь Потемкин-Таврический", красноармейскую военную форму и образцы огнестрельного оружия, копии приказов большевиков, переписку представителей Белого движения.

Третий раздел экспозиции рассказывает о том, как восприняла формирование СССР европейская общественность. В центре внимания картина Исаака Бродского "Торжественное открытие II конгресса Коминтерна" - групповой портрет нескольких сотен действительных участников революционного движения со всей Европы. Здесь же плакаты из разных стран, как про-, так и антикоммунистические, фотографии заметных примеров конструктивизма в архитектуре.

Четвертый раздел называется "Эпилог". Там на небольших мониторах транслируются видеозаписи, на которых простые люди из современных Германии и России рассуждают о разных аспектах революции.

Среди заметных экспонатов экспозиции - знамя Коммунистической партии Германии, буденовки, дореволюционная военная форма, музыкальные инструменты, знамена, ордена, избирательная урна с первых выборов в Государственную думу 1906 года, посмертная маска Владимира Ленина работы скульптора Сергея Меркурова.

Выставка будет работать до 15 апреля 2018 года.