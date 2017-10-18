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Трезвых нарушителей ПДД после освидетельствования будут доставлять обратно к машине

Общество
18 октября, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В ГИБДД уточнили, что это касается тех случаев, когда правонарушитель был доставлен для освидетельствования в другое подразделение ДПС или в больницу

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Сотрудники ДПС, согласно новому регламенту, будут обязаны доставить после медосвидетельствования трезвого правонарушителя до его автомобиля, на место, где он был остановлен. Об этом сообщил начальник управления ДПС, спецмероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД Александр Быков.

"Положения, касающиеся освидетельствования на состояние опьянения, дополнены нормой, обязывающей сотрудника полиции при отрицательном результате освидетельствования на состояние опьянения препроводить гражданина к месту нахождения его транспортного средства", - сказал Быков. Он уточнил, что это касается тех случаев, когда правонарушитель был доставлен для освидетельствования в другое подразделение ДПС или в больницу.

С 20 октября вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, который регулирует деятельность по надзору за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Одно из главных нововведений - это остановка автомобилей для проверки документов вне стационарных постов. Вместе с тем, по словам, Быкова, со вступлением в силу нового регламента, увеличения личного состава ГИБДД не будет.

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