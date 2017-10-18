В системе Росгвардии будет создано управление образования

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Росгвардия создаст управление образования, которое будет координировать институты и кадетские корпуса. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин.
"Обучение должно быть тесно связано с задачами и подготовкой войск. Поэтому принято решение о создании управления образования в составе Главного управления подготовки войск", - сказал он.
Одним из направлений работы управления станет дополнительное профессиональное образование. Обучение будет проходить в центрах подготовки личного состава.
Управление образования также займется вопросам среднего образования и военно-патриотической работой. "Мы ставим себе задачу, что подготовку кадров для войск нацгвардии надо начинать еще со среднего образования", - сказал Бабкин.
В этих целях ведомство заключило соглашение с кадетскими корпусами в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми. Кадетские училища планируется перевести на баланс Росгвардии, они будут функционировать при институтах ведомства в этих городах. Кроме того, с прошлого года в составе войск нацгвардии уже функционирует кадетское президентское училище имени Шолохова в Москве.