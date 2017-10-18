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Донской: пластиковые пакеты будут добавлены в перечень объектов утилизационного сбора

Общество
18 октября, 16:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В свою очередь спецпредставитель президента России по вопросам экологии Сергей Иванов предложил подумать о введении экологического сбора за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Упаковочные материалы, том числе пластиковые пакеты, попадут в расширенный список объектов утилизационного сбора. Об этом глава Минприроды Сергей Донской рассказал журналистам в среду после IV заседания организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года экологии.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил подумать о введении экологического сбора за использование полиэтиленовых пакетов в магазинах. "Может быть подумать о некоем экологическом сборе конкретно на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб полиэтилен наносит кратно, чем бумажные пакеты", - сказал в среду Иванов.

"В этом году мы подготовили изменения в законодательство, которые кроме утилизационного сбора, который сейчас платится только за товары, которые выходят из потребления, включают еще и упаковку. Пластиковые пакеты, упаковка должна быть включена, и на нее будут распространяться утилизационные сборы уже с 2018-2019-2020 годов. Со следующего года мы расширяем перечень. До конца года должны этот перечень принять", - сказал Донской.

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