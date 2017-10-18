Исследование: Германия является самой подготовленной к будущему страной G20

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Германия, США, Великобритания и Япония являются наиболее подготовленными к будущему странами Группы двадцати. Такие выводы содержатся в совместном исследовании Международного дискуссионного клуба "Валдай" и ВЦИОМ "Индекс готовности к будущему", поступившем в среду в распоряжение ТАСС.

Обобщенный индекс рассчитывался на основе десяти параметров. При этом каждый из них оценивает положение дел в одной из ключевых для развития государства сферах - технологиях, экономике, образовании и науке, обществе, культуре и коммуникациях, ресурсах и экологии, системе управления, суверенитете/безопасности и международном влиянии. Значения параметрам присваивались на основе анализа статистических данных и экспертных мнений.

Как отмечается в докладе, задачей проекта является "регулярный анализ готовности стран отвечать на вызовы завтрашнего дня, их роли в сценариях будущего, конкурентоспособность по целому ряду экономических, политических критериев, развитию отраслей и социальной инфраструктуры".

Лидерами рейтинга стали Германия, Великобритания, США и Япония, которым были присвоены индексы 1.00, 0,96, 0,92 и 0,90 соответственно. У России 12-е место с индексом готовности к будущему 0,34.

Итоговый рейтинг выглядит следующим образом: Германия, США, Великобритания, Япония, Франция, Канада, Республика Корея, ЕС, Австралия, Китай, Италия, Россия, Индия, Мексика, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индонезия.

Как ранее сообщил ТАСС председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, в докладе представлены пилотные результаты первого года работы, отныне такой анализ будет проводиться ежегодно.