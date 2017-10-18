Жители заполярной Воркуты начали адаптироваться к суровому климату

СЫКТЫВКАР, 18 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. У северян больше бездетных пар, больше проблем с протеканием беременности и выше показатель кортизола - гормона стресса, чем в среднем по стране. При этом жители заполярной Воркуты уже начали адаптироваться к суровому северному климату, в процессе адаптации находятся большие северные народы и потомки переселенцев, заявил в среду в Сыктывкаре на всероссийской конференции "Европейская зона российской Арктики: сценарии развития" директор Института физиологии Коми НЦ УрО РАН, доктор медицинских наук Евгений Бойко.

"Неадаптированный организм через 8-15 лет жизни на севере получит раннее старение, рост числа болезней и превращение их в хронические. Болезни могут начаться уже через три года жизни на севере. Показатель по числу заболевших сахарным диабетом второго типа на севере выше среднероссийского. У северян больше проблем с протеканием беременности и большая доля бездетных пар", - представил Бойко ключевые результаты многолетнего исследования физиологов Коми.

По данным исследования, коренные жители Арктики, которые живут там столетиями, адаптировались. В процессе адаптации находятся, к примеру, коми и якуты, а также "местные русские" - потомки переселенцев.

"Нынешние жители Воркуты, потомки переселенцев, уже начали адаптироваться к суровому климату - это основа, это те люди, которые могут и должны осваивать север. Но при этом мы должны понимать все угрозы севера", - сказал ученый.

Как отметил физиолог, северяне чрезвычайно зависимы от холода, ветра и влажности, от недостатка солнца, витаминов, от полярного дня и полярной ночи, от бледности ландшафта и блеклой световой гаммы, от психического стресса, от потока космических частиц, который "сыплется" на человека на открытом воздухе, северное сияние - это одно из таких проявлений.

Кроме того, отметил он, у половины исследованных физиологами Коми северян была отмечена нехватка витаминов, в частности, витамина B1, которая приводит к снижению умственной и физической работоспособности. Это успешно корректируется изменением рациона и использованием в продуктах качественного зерна, отметил ученый.

"Все эти факторы следует учитывать, это физиология. К примеру, у бурильщиков скважин зимой другие затраты энергии и кислорода, их работоспособность другая. У всех северян повышен гормон кортизол, гормон стресса, и абсолютно все гормоны резко меняются при смене полярного дня и полярной ночи. На это нужно обращать внимание", - резюмировал ученый.