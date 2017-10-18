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Швейцария направила в Луганск оборудование для диагностики туберкулеза

Общество
18 октября, 23:58 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 18, октября. /ТАСС

Оборудование было доставлено в Луганск на грузовиках через Донецк

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ЖЕНЕВА, 18 октября. /ТАСС/. Гуманитарная помощь Швейцарии доставлена 18 октября в Луганск. В специализированную городскую больницу передано оборудование для диагностики туберкулеза, сообщили в среду швейцарские власти.

"Седьмой конвой с швейцарской гуманитарной помощью прибыл в Луганск", - отмечается в сообщении, опубликованном на правительственном сайте. Сопровождающая группа передала в клинику города новый диагностический аппарат и фурнитуру общей стоимостью 180 тысяч франков (более $181 тыс.). "Летом 2014 года лаборатория этой специализированной клиники для лечения туберкулеза была повреждена в результате обстрелов, - указывает правительство. - С тех пор диагностика этой опасной легочной болезни требовала около двух месяцев". Медицинские материалы, привезенные из Швейцарии, "позволят проводить диагностику всего за несколько часов".

Подчеркивается, что оборудование было доставлено в Луганск на грузовиках через Донецк. Грузы сопровождали три швейцарских представителя. "Это уже седьмой гуманитарный конвой, направленный Швейцарией начиная с весны 2015 года в регион конфликта", - указывает правительство, напоминая, что "ежегодно в Европе самое большое число новых случаев туберкулеза регистрируется на Украине", а в районе Луганска наблюдается рост случаев туберкулеза, устойчивого к антибиотикам.

В сообщении говорится, что Дирекция развития и сотрудничества Швейцарии "на сегодняшний день является единственным государственным игроком, осуществляющим гуманитарные перевозки в регион конфликта на востоке Украины, оказывая помощь населению по обе стороны линии соприкосновения".

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