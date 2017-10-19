ООН: каждый день в мире умирают 7 тыс. новорожденных

ООН, 19 октября. /ТАСС/. Около 15 тыс. детей в возрасте до пяти лет, 7 тыс. из которых - новорожденные, умирали каждый день в 2016 году. Такие данные содержатся в обнародованном в среду докладе, подготовленном группой агентств ООН.

Согласно докладу, в 2016 году погибло минимальное число детей младше пяти лет за всю историю наблюдений - 5,6 млн. Для сравнения, в 2000 году этот показатель составил почти 9,9 млн. В то же время исследователи отмечают, что доля новорожденных среди умерших за последние 16 лет выросла с 41% до 46%, что является крайне тревожным показателем. По данным ООН, осложнения при беременности и родах стали причиной смерти младенцев в 30% случаях, а пневмония и диарея являются основными инфекционными заболеваниями, от которых погибают дети младше пяти лет - на их долю в 2016 году пришлось 16% и 8% детских смертей, соответственно.

Собранная агентствами ООН статистика свидетельствует о том, что наибольший уровень детской смертности наблюдается в двух регионах мира: Южной Азии (39% от общего числа погибших в 2016 году) и Африке к югу от Сахары (38%). При этом странами - "рекордсменами" являются Индия (24% детских смертей), Пакистан (10%), Нигерия (9%), Демократическая Республика Конго (4%) и Эфиопия (3%). Авторы доклада отмечают, что при сохранении нынешних тенденций в период с 2017 по 2030 гг. 60 млн детей умрут, не дожив до пяти лет, из них 30 млн скончаются в первые дни жизни.

"С 2000 года были спасены жизни 50 млн детей младше пяти лет, и это - свидетельство того, что правительства и их партнеры в области развития серьезно привержены борьбе с детской смертностью от причин, которые можно предотвратить, - прокомментировал новые данные руководитель отдела Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по здравоохранению Стефан Свартлинг-Питерсон. - Но если мы не сделаем больше для того, чтобы не дать детям умирать в первые дни после своего рождения, этот прогресс будет недостаточен. У нас есть требуемые знания и технологии, нам просто нужно применить их там, где они необходимы".

В докладе ООН подчеркивается, что множество детских жизней удастся спасти при условии, что будет преодолено неравенство между странами. Если бы во всех государствах наблюдался уровень детской смертности, характерный для развитых стран, то можно было бы избежать 87% смертей, считают исследователи.

"Невообразимо, что в 2017 году беременность и роды все еще являются жизненно опасной ситуацией для женщины, и что каждый день погибают 7 тыс. младенцев", - заявил директор Группы Всемирного банка по вопросам здравоохранения, питания и народонаселения Тим Эванс. По его словам, каждая будущая мать должна иметь доступ к качественным услугам в сфере здравоохранения. Он сообщил, что ВБ полон решимости увеличить оказание помощи странам в этой области.