Иванка Трамп призналась, что в юности была панком и красила волосы в синий цвет

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Дочь президента США Иванка Трамп рассказала, что в юности была представительницей субкультуры панков, очень любила группу Nirvana и однажды покрасила волосы в синий цвет. Об этом сообщило приложение американского журнала New York.

Сотрудники издания ознакомились с опубликованными ранее в этом месяце мемуарами первой жены Трампа - чешской модели Иваны Трамп (в девичестве - Зельничкова). Она является матерью Иванки Трамп. В книге приводится небольшой фрагмент текста за авторством дочери президента США.

Иванка Трамп пишет, что в 90-е годы находилась в "панковской фазе", во время которой была большой поклонницей творчества Nirvana. "Однажды после школы я покрасила волосы в синий цвет. Маме не особенно понравилось мое решение", - отмечает дочь президента. "Этим вечером она заставила меня снова перекраситься в блондинку", - добавила Иванка Трамп.

Дочь американского лидера также рассказала о том, что очень бурно отреагировала на самоубийство фронтмена Nirvana Курта Кобейна (1967-1994).

"Я была в шоке и убита горем. Мама понятия не имела, кто такой Курт Кобейн, и сочувствовала лишь отчасти. После того, как я в течение 24 часов безутешно проплакала в своей комнате одна - серьезная мелодрама, - маме пришлось силой отвести меня на ужин", - написала Иванка Трамп.