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На пляжах Таиланда появились стеклянные будки для курения

Общество
19 октября, 10:47 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 19, октября. /ТАСС

За нарушение запрета на курение в общественных местах будет предусмотрено максимальное наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком на один год

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БАНГКОК, 19 октября. /ТАСС/. Специально отведенные места для курильщиков появились на некоторых пляжах в Таиланде, где с 1 ноября начнет действовать строгий запрет на курение, нарушителям которого грозит крупный штраф или тюрьма. Как сообщили в четверг в местном департаменте морских и прибрежных ресурсов, одна из первых стеклянных будок для курения установлена в провинции Чонбури на пляже Бангсен.

Прозрачная конструкция рассчитана на пять-шесть курильщиков и снабжена вентиляцией. Рядом с зоной для курения установлены знаки, предупреждающие о запрете.

Как сообщалось ранее, с 1 ноября некурящими будут объявлены 20 наиболее популярных пляжей королевства, расположенные, в том числе, в курортной Паттайе и на острове Пхукет. Максимальным наказанием за нарушение запрета может стать тюремное заключение сроком на один год или штраф в размере до 100 тыс. батов (более $3 тыс.).

В Туристическом управлении Таиланда считают, что если данная мера окажется успешной, то она может быть расширена на все пляжи королевства. Как пояснили в ведомстве, главная причина введения рестрикций - большое количество сигаретных окурков, которые ежедневно оседают в песках таиландских пляжей. Власти также думают о введении запрета на курение на экскурсионных лодках, курсирующих в Сиамском заливе и Андаманском море, поскольку окурки с них чаще всего летят напрямую в воду.

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