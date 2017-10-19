Исландский дипломат в шутку предупредил Лаврова о фанатах-викингах на ЧМ-2018

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 октября. /ТАСС/. Представитель МИД Исландии в шутку предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о большом количестве фанатов в шлемах викингов, которые намерены приехать в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году, российский министр в ответ отметил, что исландская сборная, состоящая из любителей, вызывает восхищение.
Обмен футбольными шутками произошел на встрече министров Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) в Архангельске. Посол по особым поручениям МИД Исландии Гудмундур Арни Стеффансон, завершая свое выступление, отметил, что его соотечественники очень ждут предстоящего мирового первенства в России. "Так что ожидайте большое количество фанатов в шлемах викингов", - пошутил он.
"Ваша сборная уедет в Россию на почти полтора месяца, и если произойдут пожары, наводнения, то некому будет с ними справляться, - сказал в ответ Лавров. - Как я знаю, все ваши футболисты - это не профессионалы, а любители, и поэтому вызывают еще большее восхищение".
Лавров напомнил, что на встрече президентов России и Исландии в Архангельске в марте этого года российский лидер Владимир Путин пригласил своего исландского коллегу Гудни Йоханнессона посетить чемпионат. "Мы рассчитываем, что он этим приглашением воспользуется", - добавил министр.